Por: Noticiero 90 minutos

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El Festival Internacional del Libro de Cali, conocido como CaliLee 2026, se consolida como un espacio fundamental para acercar a los niños a los libros y crear un vínculo duradero con la lectura desde edades tempranas. Este evento no solo reúne a autores y editoriales, sino que también brinda la oportunidad a las familias y los educadores de conocer cuáles son los intereses de los niños respecto a la literatura y cómo involucrarlos en el proceso de leer por gusto y no por obligación, según la información proporcionada en Noticiero 90 Minutos.

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Durante el festival, varias voces se hacen escuchar. Claudia Marcela Giraldo, autora invitada, habló sobre su libro ‘Agua, la ardilla roja y tu perezoso’, dirigido a niños de entre 6 y 10 años, inspirado en los animales de la Amazonía. De acuerdo con ella, es importante que los contenidos literarios reflejen la biodiversidad, tema que está captando la atención de los más pequeños. En sintonía con su visión, Cristian Camilo Rodríguez, subsecretario de calidad educativa de Cali, señaló que los niños se sienten atraídos no solo por historietas y fábulas, sino también por libros que abordan la biodiversidad.

El gusto de los niños no es homogéneo y varía dependiendo de la edad y las experiencias personales. Así lo relataron familias asistentes al festival: niños mayores muestran afinidad por temas de historia y mitología, como la mitología griega, mientras que otros sienten preferencia por historias de romance. Estas preferencias exigen que tanto autores como familias y editoriales consideren la variedad de intereses al ofrecer contenidos atractivos y educativos.

La oferta editorial responde a esta diversidad. Por ejemplo, Henry Camacho Orrego, librero de la editorial UNAL, habló sobre la colección ‘Mi Primer Libro’, que busca despertar la curiosidad abordando temas como terremotos, volcanes y minerales, y está especialmente dirigida a los más pequeños. Sin embargo, tanto las familias como los educadores coinciden en que uno de los mayores desafíos es encontrar historias que además de entretener, permitan a los niños aprender y conectar con su entorno.

Desde el ámbito educativo, existe el compromiso de implementar estrategias como el Plan Lector, en el que se identifican situaciones del contexto para trabajar con libros que llamen la atención de los niños. El objetivo es fomentar la lectura y fortalecer el lazo familiar mediante el contacto con los libros, propiciando espacios en los que los niños puedan relacionarse con historias cercanas a sus realidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué tipo de libros prefieren los niños en eventos como CaliLee 2026?

Según testimonios de autores y familias citados por Noticiero 90 Minutos, los niños muestran preferencia por historietas, fábulas e historias, aunque también se interesan por temas como la biodiversidad y, dependiendo de su edad, por la historia, la mitología y el romance.

¿Cómo contribuyen las familias y los educadores a fomentar la lectura en los niños en CaliLee?

Las familias buscan historias que conecten con los intereses de los niños y permitan el aprendizaje, mientras que los educadores implementan estrategias como el Plan Lector, eligiendo libros según el contexto y promoviendo espacios que fortalezcan tanto el hábito de la lectura como la unión familiar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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