Por: Noticiero 90 minutos

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El bambú destaca en el reino vegetal por su crecimiento veloz y su resistencia, lo que lo convierte en una planta muy apreciada desde tiempos antiguos. Se valora principalmente por ser una alternativa sostenible y respetuosa con el medio ambiente, ya que su uso fomenta prácticas ecológicas. De acuerdo con información compartida por el Noticiero 90 Minutos, algunas especias de bambú pueden alcanzar hasta un metro de crecimiento en menos de un día, lo que equivale a aproximadamente 4 centímetros por hora. Esto significa que, tras un periodo inferior a un año, el brote alcanza su altura total y luego inicia su proceso de maduración, un ritmo muy superior al de la mayoría de los árboles.

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El Centro Nacional para el Estudio del Bambú Guadua (CNEBG) explica que este impresionante desarrollo se relaciona con que el bambú pertenece al grupo de las gramíneas y tiene tallos cilíndricos, de gran diámetro y huecos en su interior. Contrario a muchos árboles, el bambú emerge del suelo ya con un diámetro fijo y sus tallos crecen sin formar ramas o troncos adicionales. Este proceso está facilitado por su densa red de raíces subterráneas y por su capacidad para absorber el agua con rapidez, factores que inciden de forma directa en su velocidad de desarrollo.

No obstante, la maduración del bambú no concluye al alcanzar su altura máxima. Diversas especies requieren años para florecer y, tras producir semillas, una cantidad considerable llega a morir. Esto forma parte de su ciclo biológico particular y se ha documentado en la información compartida anteriormente.

Los estudios de la Universidad Tecnológica de Delft (TU Delft) y el NIBE han resaltado la relevancia del bambú más allá de su crecimiento rápido. Absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono y múltiples contaminantes, con lo cual mejora la calidad del aire. Sus raíces subterráneas, además de ayudarle a resistir sequías o fuego, protegen el suelo de la erosión y facilitan el brote de nuevas plantas. Los bosques de bambú son también refugio y fuente de alimento para diversas especies, manteniendo una alta biodiversidad.

El bambú representa, entonces, una opción sostenible y versátil. Es empleado para fabricar suelos, muebles, papel, textiles y también como fuente de alimento tanto para animales como para personas. De esta forma, se destaca su notable contribución como recurso ecológico y funcional en la vida cotidiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el bambú crece más rápido que los árboles?

El bambú puede crecer más rápidamente que los árboles porque pertenece al grupo de las gramíneas, lo que le otorga tallos huecos y de gran diámetro. Además, su estructura le permite emerger con un diámetro fijo y crecer sin formar ramas o troncos, aprovechando su red de raíces subterráneas y su capacidad de absorber agua de manera eficiente, según el Centro Nacional para el Estudio del Bambú Guadua.

¿Qué beneficios ambientales ofrece el bambú según estudios?

Los estudios de la Universidad Tecnológica de Delft (TU Delft) y el NIBE indican que el bambú absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono y contaminantes, protege los suelos de la erosión gracias a sus raíces extensas, y fomenta la biodiversidad al proveer hábitat, alimento y refugio para muchas especies. Además, su rápido crecimiento lo convierte en un recurso renovable y sostenible.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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