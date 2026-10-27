Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá sigue apostando por el bienestar de sus ciudadanos a través de actividades gratuitas y de acceso libre. De acuerdo con la información compartida por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCSD), este miércoles 28 de octubre de 2026 se llevará a cabo una masterclass de 'Entrenamiento funcional' en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69, gimnasio en el piso 6. La sesión está programada para iniciar a las 8:00 a. m. y durará una hora, con entrada gratuita hasta completar el aforo disponible.

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La masterclass de entrenamiento funcional está diseñada para ser una capacitación técnica deportiva, enfocada en enseñar la ejecución correcta de patrones de movimiento multiarticulares, fortalecer la estabilización del core —el conjunto de músculos que brindan estabilidad al torso— y fomentar el desarrollo de la fuerza funcional, lo que se traduce en beneficios aplicables a las exigencias del día a día. Según la SDCSD, estas sesiones no solo brindan preparación física, sino que también propician el aprendizaje de principios fundamentales para practicar ejercicio en forma segura y eficiente.

El evento hace parte de un programa académico-deportivo que, además de entrenamiento funcional, incluye capacitación en spinning bajo la modalidad 'Bio-Evolución', orientada a la evolución física a través de un enfoque integral. Las actividades están pensadas para desarrollarse de manera consecutiva todos los miércoles y viernes durante el mes. Esto permitirá una progresión metodológica, de modo que los asistentes puedan asimilar y aplicar los conceptos aprendidos en cada disciplina, manteniendo una evolución constante bajo un acompañamiento profesional y seguro, como destaca la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

La invitación de la SDCSD está dirigida a todo público interesado en mejorar su salud y condición física, recordando que estas iniciativas no solo fortalecen el bienestar individual, sino que también promueven los lazos comunitarios. Las actividades como esta masterclass gratuita representan una oportunidad única para que bogotanos y bogotanas conozcan estrategias para cuidar su estado físico, sin costo y con el respaldo institucional que garantiza un entorno adecuado. Quienes deseen participar deben tener en cuenta que el acceso será hasta completar la capacidad del espacio disponible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el entrenamiento funcional y cuáles son sus beneficios en la vida cotidiana?

El entrenamiento funcional, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, es una disciplina que se centra en la ejecución de movimientos multiarticulares, la estabilización del core y el desarrollo de fuerza útil para actividades de la vida diaria. Su principal beneficio es preparar el cuerpo para responder de manera más eficiente a los movimientos y esfuerzos habituales que se presentan fuera del gimnasio.

¿Dónde y cuándo se realiza la masterclass gratuita de entrenamiento funcional en Bogotá?

Según la información oficial de la SDCSD, la masterclass gratuita se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre de 2026, en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69, gimnasio del piso 6, con inicio a las 8:00 a. m. y entrada libre hasta completar el aforo establecido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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