Por: Portal Bogotá

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Bogotá refuerza las acciones de seguridad y convivencia ciudadana mediante operativos coordinados en diversas localidades, en el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con la información oficial, la Alcaldía Local de Tunjuelito y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar realizaron un operativo conjunto concentrado en los sectores de Meissen, La Playita, San Benito y el corredor de la carrera 13F. Estas acciones contaron con el respaldo del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, así como de la Inspección de Vigilancia y los equipos de Gestores de Convivencia y Seguridad.

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Durante el operativo, se llevaron a cabo patrullajes mixtos y actividades de verificación que incluyeron el control a establecimientos comerciales, revisión de antecedentes judiciales, requisas a vehículos, motocicletas y carreteros. También se realizaron patrullajes motorizados de inspección en el Jarillón de San Benito y la ronda del río Tunjuelo. Como resultado, las autoridades procedieron al cierre inmediato de tres establecimientos comerciales y a la suspensión temporal de actividades en un cuarto local. Asimismo, se reportó la captura de una persona por tráfico de estupefacientes y la incautación de 50 dosis de bazuco.

La Fuerza Pública realizó el registro y verificación de antecedentes de 250 personas y 60 motocicletas. Además, siete ciudadanos fueron trasladados preventivamente al Centro de Traslado por Protección (CTP), una medida utilizada para proteger a personas que podrían estar en riesgo o representar una amenaza para el orden público. También se recuperaron 45 metros cuadrados de espacio público, permitiendo el libre tránsito de la comunidad en estos puntos estratégicos.

La labor de las autoridades incluyó instancias pedagógicas y de sensibilización con 45 habitantes de la zona, buscando fortalecer la responsabilidad ciudadana y promover una mejor convivencia en el territorio. Según palabras de la alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, este trabajo conjunto busca asegurar que las zonas limítrofes entre ambas localidades no sean utilizadas para el delito ni la informalidad, y que la presencia estatal se traduzca en mayor tranquilidad para las familias.

De acuerdo con información institucional, la Alcaldía Local de Tunjuelito continuará con este tipo de iniciativas en coordinación con diferentes entidades, con el objetivo de mantener y fortalecer la recuperación del espacio público, así como mejorar las condiciones urbanas y de seguridad para toda la población.

¿Qué logros dejaron los operativos de seguridad en Tunjuelito y Ciudad Bolívar?

Los operativos permitieron la captura de una persona por tráfico de estupefacientes, la incautación de 50 dosis de bazuco, el cierre de tres establecimientos y la suspensión temporal de otro. Además, se registraron y verificaron antecedentes a 250 personas y 60 motocicletas, se trasladó preventivamente a siete ciudadanos al Centro de Traslado por Protección y se recuperaron 45 metros cuadrados de espacio público.

¿Qué es el Centro de Traslado por Protección (CTP) usado en el operativo de Bogotá?

El Centro de Traslado por Protección (CTP) es un lugar donde las autoridades llevan temporalmente a ciudadanos que se consideran en riesgo o que puedan alterar el orden público, buscando garantizar tanto su seguridad como la de la comunidad, según lo detallado durante estos operativos conjuntos en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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