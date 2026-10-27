Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 28 de octubre de 2026, la ciudad de Bogotá sigue implementando la medida de pico y placa, que restringe la circulación de vehículos con el propósito de mejorar la movilidad y reducir la congestión en diferentes horarios. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), el pico y placa para vehículos particulares rige desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. En esta jornada, que corresponde a un día par, tienen autorización para circular exclusivamente los automotores cuyas placas finalizan en los dígitos 6, 7, 8, 9 y 0.

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La medida también contempla los taxis, que tienen un horario específico: la restricción inicia a las 5:30 de la mañana y concluye a las 9:00 de la noche. Según información proporcionada por la SDM, este miércoles están habilitados para transitar los taxis con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Igualmente, los vehículos de servicio especial, conocidos como ‘placa blanca’, deben acogerse a la restricción entre 5:30 de la mañana y 9:00 de la noche, permitiendo únicamente la circulación de aquellos con placas que finalizan en los mismos dígitos que los taxis para este día.

Adicionalmente, los ciudadanos que deseen quedar exentos del pico y placa pueden obtener este beneficio por medio del programa denominado Pico y Placa Solidario. Para acceder a este servicio, es obligatorio el registro y el pago en la plataforma oficial dispuesta por la SDM. La única vía autorizada es a través del sitio web www.movilidadbogota.gov.co, usando el botón de pagos PSE (Pagos Seguros en Línea). La entidad recalca la importancia de evitar páginas no oficiales o intermediarios, ya que no existen otros canales habilitados para este trámite, según indica la información oficial de la SDM.

Para estar plenamente informado sobre las condiciones actualizadas del pico y placa, la Secretaría Distrital de Movilidad recomienda consultar su portal web, en donde se encuentra toda la información disponible para conductores de vehículos particulares, taxis y servicio especial. Así, Bogotá reafirma su compromiso con la regulación del tráfico y la transparencia en sus procesos administrativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario del pico y placa para cada tipo de vehículo en Bogotá este miércoles 28 de octubre de 2026?

La restricción para vehículos particulares inicia a las 6:00 a. m. y se extiende hasta las 9:00 p. m. En el caso de taxis y vehículos de servicio especial, la medida comienza a las 5:30 a. m. y termina igualmente a las 9:00 p. m., según lo informado por la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Cómo pueden los ciudadanos acceder al Pico y Placa Solidario en Bogotá?

Para quedar exento del pico y placa en Bogotá, es imprescindible que los interesados se registren y realicen el pago correspondiente exclusivamente a través de la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, utilizando el botón de PSE. Esta es la única forma aprobada por la entidad para acceder al Pico y Placa Solidario y evitar así posibles fraudes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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