Por: El Espectador

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La ciudad de Bogotá dio un paso determinante hacia la recuperación del río Bogotá, tras el anuncio del alcalde Carlos Fernando Galán sobre la apertura de la licitación para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, según informó El Espectador. Esta obra, emplazada en Soacha, está pensada para recibir aproximadamente el 70 % de las aguas residuales generadas en la capital, además de toda el agua residual del casco urbano de Soacha. Junto con la PTAR Salitre, una vez esté en funcionamiento, permitirá tratar cerca del 95 % de las aguas residuales de ambos municipios, lo que constituye un avance significativo en el saneamiento de uno de los ríos más contaminados del país.

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La PTAR Canoas no es un proyecto reciente; ha estado en planes de diferentes administraciones por más de dos décadas. Su importancia radica en cerrar la brecha que aún existe en el tratamiento de las aguas que actualmente, desde la calle 26 hacia el sur y, en Soacha, se vierten directamente al río sin proceso de depuración. El alcalde destacó la magnitud del reto, subrayando la necesidad de coordinación entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el Distrito, el Gobierno Nacional y la banca multilateral. Esta colaboración ha sido compleja, según El Espectador, debido a la gran cantidad de recursos requeridos y la división de responsabilidades.

La planta está proyectada para tratar un caudal promedio de 16 metros cúbicos por segundo, lo que equivale a 498 millones de metros cúbicos anuales. El impacto ambiental se refleja en la reducción de la carga contaminante en el río Bogotá, favoreciendo no solo su ecosistema sino también los hábitats conectados con el río Magdalena. Sin embargo, la recuperación no será automática; dependerá de la adecuada construcción y sostenibilidad de la infraestructura y de la continuidad en otras estrategias de saneamiento.

La obra, de acuerdo con información de El Espectador, enfrenta retos financieros relevantes: el costo estimado es de $6 billones, con recursos provenientes principalmente de la CAR, el Distrito, la EAAB y la Gobernación departamental. Además, se aprobaron vigencias futuras para asegurar los recursos necesarios hasta el 2050. A pesar del avance con la apertura de la licitación, la fecha de entrada en operación de la planta, proyectada para 2032, dependerá de distintos factores técnicos y contractuales.

En paralelo, los datos de la Secretaría Distrital del Ambiente muestran que entre 2021 y 2025 la carga contaminante del río, medida a través de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), aumentó un 43 %. Esto evidencia una urgencia creciente: aunque ha habido avances en el sector industrial, la cantidad de aguas residuales domésticas todavía supera la capacidad de tratamiento actual. Por otra parte, la Contraloría departamental alertó sobre la insuficiencia de 27 plantas de tratamiento en Cundinamarca, confirmando que la solución al problema ambiental del río Bogotá exige tanto grandes obras como Canoas como una mejora integral de los sistemas municipales existentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo principal de la PTAR Canoas para el río Bogotá?

El objetivo principal de la PTAR Canoas, según información de El Espectador, es tratar cerca del 70 % de las aguas residuales de Bogotá y todo el caudal del casco urbano de Soacha, completando así el sistema de saneamiento de las aguas en la región y reduciendo la contaminación que llega al río Bogotá.

¿Qué significa DBO5 y por qué es relevante para el río Bogotá?

DBO5 significa Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días y es un indicador usado para medir la contaminación orgánica en cuerpos de agua. Es relevante porque un aumento en la DBO5, como el registrado en el río Bogotá, refleja una mayor cantidad de materia orgánica que consume oxígeno necesario para la vida acuática, empeorando la calidad ambiental del río.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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