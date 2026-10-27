Por: Portal Bogotá

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Bogotá, bajo la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, puso en marcha un plan integral con motivo de la celebración de Halloween, que contempla una serie de acciones en materia de seguridad y convivencia tanto para proteger la vida como para fomentar celebraciones tranquilas para la ciudadanía. De acuerdo con la información oficial, este conjunto de medidas inicia el jueves 29 de octubre y se extiende hasta el festivo lunes 2 de noviembre de 2026, incluyendo el habitual puente festivo en el que se espera alta movilización de personas y actividades nocturnas en diferentes sectores de la ciudad.

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La Secretaría Distrital de Gobierno confirmó la implementación de presencia institucional en zonas de mayor afluencia, así como el trabajo coordinado junto a alcaldías locales y el sector privado. Esta articulación se traduce en visitas preventivas y controles a establecimientos comerciales por parte de los equipos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), que verifican el cumplimiento de requisitos normativos y previenen actividades ilegales. Además, los gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos se movilizarán en lugares estratégicos para fomentar la convivencia y ayudar a dirimir posibles conflictos que surjan en el contexto de la celebración.

Gustavo Quintero Ardila, secretario distrital de Gobierno, destacó que el propósito central de estas acciones es garantizar condiciones de seguridad para que la infancia y la población en general vivan una experiencia positiva: "Nuestro deber... es generar todas las condiciones para que esta fecha sea lo más segura posible, para que las niñas y los niños puedan tener de verdad una celebración... que genere recuerdos positivos y no negativos”. Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de que los establecimientos comerciales respeten las normas y colaboren evitando la rumba ilegal y el consumo de bebidas no autorizadas.

El componente de seguridad está reforzado con patrullajes mixtos, controles en vías principales y zonas de rumba, así como el acompañamiento de la Policía de Bogotá y la Décima Tercera Brigada del Ejército. Estas medidas se focalizarán en localidades de alta afluencia como Suba, Bosa, Fontibón, Usme, Puente Aranda, Teusaquillo, Chapinero, Tunjuelito y Kennedy, sobre todo en horas de la noche y madrugada.

Más de 400 colaboradores, en conjunto con la Secretaría Distrital de Gobierno y autoridades locales, trabajan en la prevención de la violencia intrafamiliar, la violencia sexual y la instrumentalización de menores mediante campañas pedagógicas y mensajes de cultura ciudadana. El llamado repetido de las autoridades, en palabras de César Restrepo, secretario distrital de Seguridad, es a que la ciudadanía celebre con responsabilidad, cuide a los menores y, en el caso de los adultos, haga un consumo controlado de alcohol y sustancias psicoactivas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales medidas de seguridad implementadas en Bogotá para Halloween 2026?

Las principales medidas de seguridad que implementa Bogotá incluyen patrullajes mixtos en sectores de alta afluencia, controles en establecimientos y zonas de rumba, visitas de equipos de Inspección, Vigilancia y Control, así como el acompañamiento institucional en parques y centros comerciales. De acuerdo con las autoridades, esta estrategia busca proteger a la niñez, prevenir la violencia y velar por celebraciones tranquilas durante el puente festivo.

¿Por qué es importante la Inspección, Vigilancia y Control (IVC) durante las celebraciones de Halloween?

Las actividades de Inspección, Vigilancia y Control, conocidas como IVC, consisten en visitas y revisiones a establecimientos comerciales para asegurar que cumplan las normas distritales, eviten la ilegalidad y protejan a la comunidad. Durante Halloween, la IVC ayuda a reducir posibles riesgos, controlar el cumplimiento de horarios y evitar actividades ilícitas, promoviendo la convivencia y la seguridad en toda la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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