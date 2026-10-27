Por: Portal Bogotá

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El Primer Encuentro Internacional de Plazas de Mercado de Bogotá se consolidó como una plataforma clave para fortalecer los negocios de los habitantes de la ciudad, integrando la tradición con iniciativas actuales enfocadas en la economía social. Este evento, liderado por el Instituto para la Economía Social (IPES) en el marco de Expo Agrofuturo 2026, convocó a más de 1.000 asistentes incluyendo comerciantes, expertos, representantes del sector público, empresarios, académicos y aliados tanto nacionales como internacionales. De acuerdo con información del IPES, durante dos jornadas se lograron ventas que superaron los 21 millones 500 mil pesos y se establecieron 23 conexiones comerciales entre asociaciones, empresas y municipios, enfocadas en la articulación y cooperación comercial.

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El encuentro fue un espacio de diálogo y aprendizaje que permitió a los participantes compartir experiencias con delegados de Colombia, Panamá, México y Chile. En los 12 paneles temáticos se abordaron asuntos trascendentales tales como las microfinanzas, las oportunidades laborales para las mujeres en la economía social, el impulso al turismo gastronómico, el rol de la academia y el uso de herramientas digitales para potenciar el crecimiento de los negocios en las plazas de mercado. Según Catalina Arciniegas, directora del IPES, las plazas “tienen historia, tienen presente y tienen futuro”, y su conexión con actores internacionales expande las oportunidades para quienes hacen parte de este ecosistema productivo.

Uno de los aspectos más destacados fue la muestra comercial, donde los participantes exhibieron sus productos, accediendo a nuevas oportunidades para ampliar sus mercados. Además de su función tradicional en el abastecimiento de alimentos, las plazas de mercado mantienen vivas las tradiciones culinarias, fomentan la diversidad gastronómica y representan una fuente esencial de ingresos para muchas familias bogotanas. La participación de aliados reconocidos como Corabastos, Paloquemao, Fedearroz y diversas empresas privadas fue crucial para el éxito del evento y para fomentar la conexión entre los diferentes actores del sector.

De acuerdo con el IPES, la organización del encuentro no representó costos directos para la entidad, ya que la articulación con aliados estratégicos permitió recaudar más de 156 millones de pesos en apoyos, fortaleciendo así el compromiso de la administración distrital con el desarrollo de las plazas de mercado y la mejora de las condiciones para quienes dependen de ellas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el impacto económico del Primer Encuentro Internacional de Plazas de Mercado en Bogotá?

El evento registró ventas por más de 21 millones de pesos durante sus dos jornadas y facilitó 23 conexiones comerciales entre asociaciones, empresas y municipios. Según datos del Instituto para la Economía Social (IPES), la financiación no representó costos directos para la entidad, ya que aliados estratégicos aportaron más de 156 millones de pesos.

¿Por qué son importantes las plazas de mercado para la economía social de Bogotá?

Las plazas de mercado no solo garantizan el abastecimiento de alimentos en la ciudad, sino que conservan saberes tradicionales, promueven la diversidad gastronómica y representan una fuente de ingresos para miles de familias. De acuerdo con el IPES, su fortalecimiento se vincula a oportunidades de negocio, cooperación internacional y desarrollo social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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