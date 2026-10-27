La descontaminación del río Bogotá dio un nuevo paso este martes 27 de octubre, luego de que el alcalde Carlos Fernando Galán anunciara la apertura de la licitación para construir y operar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, un proyecto que busca reducir los vertimientos contaminantes que llegan a este afluente.

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La iniciativa, cuya contratación lleva cerca de tres décadas entre trámites y retrasos, busca completar el sistema de saneamiento del río y mejorar las condiciones ambientales de la cuenca. Según la Alcaldía de Bogotá, la planta será la más grande de Colombia por su capacidad de tratamiento.

Cómo será la PTAR Canoas y qué aguas tratará

El proyecto se ubicará en Soacha, cerca del embalse del Muña, y tendrá capacidad para procesar un caudal promedio de 16 metros cúbicos de aguas residuales por segundo, equivalentes a cerca de 498 millones de metros cúbicos al año.

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De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la planta tratará el 70 % de las aguas residuales de Bogotá y el 100 % de las provenientes del casco urbano de Soacha. Con ello, atenderá las descargas de millones de habitantes antes de que lleguen al río Bogotá.

La PTAR Canoas complementará el trabajo de la planta de tratamiento Salitre, ubicada en el noroccidente de la capital, que procesa alrededor del 30 % de las aguas residuales de la ciudad.

El propósito es reducir la cantidad de materia orgánica y otros contaminantes que llegan al afluente, mejorar la calidad del agua y contribuir a la recuperación de los ecosistemas conectados con el río Magdalena. El proyecto también contempla el manejo de los residuos derivados del tratamiento y el aprovechamiento del biogás para producir energía.

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Qué sigue en la licitación de la PTAR Canoas

La licitación busca seleccionar al concesionario que estará a cargo de financiar, diseñar, construir y operar la infraestructura, además de asumir su mantenimiento y puesta en marcha.

Cuatro firmas o consorcios precalificados participan en el proceso, que cuenta con el acompañamiento del Banco Mundial. La EAAB espera adjudicar el contrato hacia mediados de 2027.

La apertura de esta etapa no significa que la planta ya esté construida. Una vez se adjudique el contrato, deberán avanzar las fases correspondientes para ejecutar una obra que busca reducir la contaminación del río Bogotá y beneficiar también a las poblaciones ubicadas aguas abajo.

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