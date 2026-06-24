Un grave accidente de tránsito ocurrido en las últimas horas en Bogotá terminó con una situación tan impactante como inusual. El conductor de una volqueta, señalado de protagonizar un choque que dejó varias personas heridas, se lanzó al río Bogotá luego del siniestro y, hasta el momento, permanece desaparecido.

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De acuerdo con información entregada por el periodista Edward Porras, el ‘Ojo de la Noche’ de Noticias Caracol, el vehículo de carga embistió a un ciclista, estrelló a un taxi y a otro vehículo.

En el reporte también se indicó que el conductor aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol y la emergencia se presentó en la localidad de Suba, cerca al sector conocido como ‘Puente de Guadua’ en la madrugada de este miércoles 24 de junio.

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Durante la inspección de la volqueta, las autoridades encontraron una bandera de Colombia y varias botellas de cerveza dentro de la cabina. Estos elementos dieron pie a versiones según las cuales el hombre habría estado siguiendo el partido de la Selección Colombia antes de los hechos.

Según información del citado medio, luego del accidente el conductor descendió del vehículo y corrió hacia el río Bogotá, donde se lanzó al agua ante la mirada de testigos y de algunos de los organismos que atendían la emergencia.

¿Qué pasó con conductor que se lanzó al río Bogotá?

Desde entonces, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá adelantan labores de búsqueda en el afluente para tratar de ubicar al hombre. Las tareas se han extendido por varias horas, pero hasta el momento no se reporta su localización.

Mientras avanzan las operaciones de rescate, las autoridades también recopilan pruebas y testimonios para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente y determinar las posibles responsabilidades derivadas del caso.

El hecho causó conmoción entre los habitantes del sector debido a la gravedad del choque y a la inesperada decisión del conductor de lanzarse al río luego de la emergencia, una situación que mantiene en vilo a los organismos de socorro y a los familiares de las personas involucradas.

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