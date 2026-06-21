Por: Caracol TV

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En horas de la mañana de este domingo, 21 de junio de 2026, se registró un accidente de tránsito en la localidad de Suba, específicamente en la autopista Norte con calle 205, sentido norte – sur. Al parecer, en el siniestro vial se vieron involucrados un camión y un ciclista.

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Accidente en Bogotá entre tractocamión y ciclista

Según el reporte de la Secretaría de Movilidad Bogotá, se mantienen las maniobras de atención a varios siniestros viales en la Autopista Norte, a la altura de las calles 205 y 207, en sentido Norte–Sur, donde se registra una situación de alto impacto para la movilidad. Actualmente hay afectación en dos carriles, lo que ha generado fuerte congestión y un alto flujo vehicular en la zona.

(Vea también: Mujer embarazada y menor, entre los heridos por masivo accidente que causó furgón en Bogotá)

Como ruta alterna, las autoridades recomiendan utilizar la carrera Séptima para evitar mayores retrasos. En el lugar, unidades del Grupo Guía se encuentran regulando el tránsito y trabajando para agilizar la circulación y reducir el impacto en los conductores.

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Bomberos Bogotá escribió en su cuenta de X lo siguiente: “Realizamos el rescate de una biciusuaria que resultó atrapada, luego de una colisión con un tractocamión, en la Autopista Norte con Calle 205. La paciente fue entregada a ambulancia. Apoya unidad de Tránsito.”.

[11:32 a.m.] ⚠️ Continúan maniobras de bomberos y ambulancia en el punto para atender el siniestro vial de la Autonorte con calle 205, sentido Norte – Sur.

⛔ Afectación de dos carriles

🟠 Alto Flujo Vehicular

🔄Ruta Alterna:

✅Carrera 7

👮‍♂️Grupo Guía #GestiónDelTráfico https://t.co/UQsgSVMVhc pic.twitter.com/eTqK0eOK0E — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 21, 2026

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