La euforia por el debut de la Selección Colombia en la Copa del Mundo terminó en un aparatoso y preocupante accidente de tránsito en el occidente de Bogotá. Hacia las 04:45 a.m. de este jueves 18 de junio, las autoridades de movilidad reportaron un fuerte siniestro vial en la localidad de Puente Aranda, específicamente sobre la calle 13 con carrera 43, en sentido oriente – occidente, donde un automóvil particular colisionó de manera violenta contra un poste semafórico.

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Según los primeros reportes entregados por Noticias Caracol, en el vehículo se movilizaban varios hinchas de la Selección Colombia que venían de celebrar el importante triunfo del equipo nacional 3-1 frente a Uzbekistán en su debut mundialista. Al parecer, los festejos se extendieron de manera desmedida hasta altas horas de la noche y la madrugada, lo que habría desencadenado el grave incidente vial.

Las primeras hipótesis de las autoridades de tránsito apuntan a que la principal causa del choque contra la estructura del semáforo habría sido el presunto estado de embriaguez de la persona que iba al volante. Sin embargo, el hecho ha tomado un tinte de misterio y rechazo debido a que el conductor del automóvil no apareció en el punto del impacto; tras la fuerte colisión, el sujeto abandonó el vehículo y a sus acompañantes, por lo que a esta hora se desconoce por completo su paradero.

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Al lugar de la emergencia acudieron de inmediato ambulancias y paramédicos para brindar los primeros auxilios a las personas que resultaron lesionadas dentro del automotor tras el fuerte impacto en la parte frontal. Asimismo, unidades de la Policía de Tránsito de Bogotá iniciaron las investigaciones pertinentes y la revisión de las cámaras de seguridad del sector de la calle 13 para identificar y rastrear el paradero del conductor fugitivo, quien podría enfrentar severas sanciones penales y administrativas por omisión de socorro y conducir bajo los efectos del alcohol.

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