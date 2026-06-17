La desaparición de María Marcela Ramírez mantiene en máxima preocupación a su familia y allegados en Bogotá. La mujer fue vista por última vez el pasado 15 de junio cuando salió de su vivienda en el barrio Pontevedra, ubicado en el noroccidente de la capital, y desde entonces no se conoce información sobre su paradero.

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Familiares y amigos emprendieron una intensa búsqueda desde el momento en que notaron su ausencia. Sin embargo, hasta ahora no han encontrado pistas que permitan establecer qué ocurrió o hacia dónde se dirigió luego de abandonar su hogar.

Uno de los aspectos que más inquieta a sus seres queridos es que María Marcela salió sin su teléfono celular. Esta situación ha dificultado las labores para ubicarla, ya que no ha sido posible rastrear comunicaciones o movimientos recientes que ayuden a reconstruir sus pasos después de su desaparición.

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Agradecemos cualquier información, nuestra compañera y colega Marcela Ramírez salió ayer a caminar en el sector de pontevedra y no regresó. Por favor. Ayudemos a difundir y pedirle a Dios en oración que proteja su vida 🙏🏻 @MONYRODRIGUEZOF pic.twitter.com/iSixfUxkyT — M@riet (@marietcilla) June 17, 2026

Además, tampoco se han detectado movimientos en sus cuentas bancarias ni uso de tarjetas desde el momento en que desapareció. Esa falta de actividad financiera ha aumentado la incertidumbre de la familia, que sigue esperando cualquier información que permita esclarecer lo sucedido.

Cómo identificar a María Marcela Ramírez, desaparecida en Bogotá

Mientras avanzan los esfuerzos para encontrarla, familiares y amigos han compartido fotografías y mensajes en redes sociales con el propósito de ampliar la búsqueda. La difusión de su imagen se ha convertido en una de las principales herramientas para intentar obtener datos sobre su ubicación.

De acuerdo con las imágenes difundidas, María Marcela Ramírez tiene 47 años, mide 1,68 metros, es de contextura delgada, piel trigueña, cabello negro y ojos color café. El día en que desapareció vestía jean azul, tenis de cuero, camiseta fucsia y una chaqueta blanca.

Ante la falta de información concreta, la familia hizo un llamado urgente a la ciudadanía. Cualquier persona que la haya visto o tenga datos que ayuden a encontrarla puede comunicarse al número 305 768 4645 o reportar el caso a través de la Línea 123.

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