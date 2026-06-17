Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Autoridades reportan un aparatoso siniestro vial en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, donde organismos de emergencia permanecen atendiendo una situación que involucra varios vehículos y que deja, de manera preliminar, varias personas heridas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Grave accidente múltiple en Bogotá entre 3 carros y 6 motocicletas: hay varios heridos)

De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades de movilidad, el accidente se presentó en la calle 63 Sur con carrera 10B e involucró a un bus zonal y un taxi.

“Organismos de emergencia atienden la novedad“, informó la Secretaría de Movilidad a través de sus canales oficiales al reportar el hecho ocurrido en la localidad de San Cristóbal.

Lee También

Mientras continúan las labores en la zona, reportes difundidos en redes sociales señalan que en el siniestro también estaría involucrada una camioneta Carry. Según esa información, tanto el bus alimentador como dicho vehículo terminaron volcados sobre una pendiente de aproximadamente 20 metros de profundidad.

Las imágenes y reportes compartidos por ciudadanos dan cuenta de la magnitud de la emergencia y se logra ver al alimentador de color verde volcado sobre la pendiente mientras llueve.

[07:32 p.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial en la localidad de San Cristóbal, entre bus zonal y taxi en la calle 63 sur con carrera 10B este. 🚑Organismos de emergencia atienden la novedad. pic.twitter.com/Y1su6rqwha — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 18, 2026

Las autoridades no han entregado mayor detalle sobre el incidente, sin embargo, personas en redes sociales aseguran que varias personas resultaron heridas como consecuencia del siniestro vial.

Por ahora, las autoridades y los equipos de emergencia continúan desarrollando las labores de atención en el sitio.

En el lugar se encuentran unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos y ambulancias para brindar asistencia a los lesionados y apoyar las maniobras de atención de la emergencia.

* Pulzo.com se escribe con Z