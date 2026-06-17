Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un joven que realizaba labores de lavado de vehículos en el sector de La Cerrajosa, en Cajamarca, resultó herido tras caer a un abismo de aproximadamente 20 metros de profundidad.

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De acuerdo con la información conocida, luego de la caída la víctima rodó por una pendiente hasta quedar en una zona plana, donde recibió ayuda inicial de una persona que se encontraba cerca mientras llegaban los organismos de socorro.

Al llegar al lugar, los rescatistas confirmaron que el joven se encontraba con vida e iniciaron las maniobras para estabilizarlo. Debido a las condiciones del terreno, fue necesario realizar un descenso vertical y adecuar un acceso para facilitar su extracción.

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Posteriormente, el paciente fue evacuado y trasladado hasta una ambulancia ubicada en la vía principal. Según el reporte preliminar, presentaba un fuerte dolor en el cuello, por lo que fue remitido al Hospital Santa Lucía de Cajamarca para recibir atención médica especializada.

Las autoridades y organismos de emergencia continúan atentos a la evolución de su estado de salud.

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