Sobre la tarde de este viernes 19 de junio se presentó un insólito accidente de tránsito en Bogotá y que involucró un camión de cervezas. Los hechos se dieron en la oreja de la avenida Ciudad de Cali con avenida El Dorado (calle 26), en el sentido norte sur.

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De acuerdo con las autoridades de movilidad, el vehículo pesado iba conduciendo y, cuando tomó una curva, el cargamento se salió de la bandeja y dio a parar contra el asfalto.

La situación provocó que varios canastos de cervezas cayeran al suelo. Sumado a ello, varias botellas quedaron rotas en el suelo, lo que provocó que el licor quedara esparcido por el suelo en grandes cantidades. También había latas y material del vehículo de carga regados.

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#GestiónDelTráfico [05:22 p.m.] #MovilidadAhora | Grupo Guía continúa gestionando el tráfico en la Av. Cali con Av. El Dorado (Calle 26), sentido Norte – Sur (Conectante), debido a caída de carga de tractocamión. https://t.co/ydHxCCtqBX pic.twitter.com/4kEn7t4PJO — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 19, 2026

El incidente provocó un problema de movilidad en la oreja de la av. Ciudad de Cali. En la zona se presentó una fila larga de carros y motos, por lo que agentes de tránsito tuvieron que hacer presencia para remover el material dañado y dar paso por la vía.

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