Un accidente de tránsito se registró en la noche de este jueves en el norte de Bogotá, luego de que una camioneta se volcara sobre la Autopista Norte con calle 196, en la localidad de Suba.

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De acuerdo con la información entregada por la Secretaría Distrital de Movilidad a través de su cuenta oficial en X, el siniestro ocurrió en el sentido norte-sur, donde el vehículo terminó volcado sobre la vía, afectando la movilidad en el corredor.

Las autoridades reportaron el cierre de dos carriles, situación que provocó congestión vehicular en la zona mientras avanzan las labores de atención de la emergencia.

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La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores transitar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades mientras se restablecen las condiciones normales de circulación.

Por el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas que habrían provocado el volcamiento de la camioneta. Las autoridades continúan atendiendo la situación en el punto.

[04:34 a.m.] #GestiónDelTráfico Volcamiento de camioneta en la localidad de Suba, Autonorte con calle 196, sentido Norte – Sur.

⛔Afectación de dos carriles⚠️ Transita con precaución.

👮‍♂️Agentes Civiles agilizan el tráfico y maniobras para retirar el automotor del punto. pic.twitter.com/nNogS4BWo6 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 19, 2026

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