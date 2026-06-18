Momentos de tensión y miedo vivieron los pasajeros de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en el sur de Bogotá, luego de que varios delincuentes abordaran el vehículo y despojaran a los usuarios de sus pertenencias en cuestión de minutos.

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El hecho ocurrió en inmediaciones de un paradero ubicado frente a un establecimiento comercial sobre la avenida Guayacanes y quedó registrado en un video grabado por un residente de un edificio cercano. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y muestran la forma en que se habría ejecutado el asalto.

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De acuerdo con el material audiovisual, al menos cuatro hombres ingresaron al bus de manera irregular, saltando la registradora para acceder rápidamente al interior del vehículo. Una vez adentro, los sujetos intimidaron al conductor y avanzaron hacia la parte posterior del automotor.

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Según se observa en la grabación, los delincuentes comenzaron a amenazar a los pasajeros para obligarlos a entregar celulares, billeteras, maletas y otros objetos de valor. El hurto se habría cometido en pocos segundos, mientras los usuarios permanecían bajo intimidación.

Tras recorrer el vehículo y recoger las pertenencias de las víctimas, los presuntos responsables regresaron hacia la parte delantera del bus, volvieron a saltar la registradora y huyeron del lugar por la vía pública.

Pasajeros de un bus del SITP fueron víctimas de un violento atraco por parte de criminales que se subieron al vehículo y los amenazaron en el paradero del Oxxo de la Av. Guayacanes, en el sur de Bogotá. Los presuntos responsables fueron capturados y les hallaron varios celulares… pic.twitter.com/0OaL54U8PB — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 18, 2026

Sin embargo, la reacción de las autoridades permitió la captura de varias personas que serían las responsables del atraco. Durante el operativo, uniformados lograron recuperar algunos teléfonos celulares y otros elementos que, al parecer, habían sido robados durante el asalto.

Las autoridades indicaron que los objetos recuperados permanecen bajo custodia mientras avanzan las diligencias judiciales correspondientes.

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Asimismo, hicieron un llamado a los pasajeros afectados y a cualquier otra persona que haya sido víctima del hecho para que formalicen la denuncia ante las autoridades competentes. Según explicaron, este paso es fundamental para fortalecer el proceso investigativo, identificar plenamente a los responsables y facilitar la devolución de los elementos recuperados.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los hechos de inseguridad en el transporte público de la capital, especialmente en corredores de alta circulación donde los delincuentes aprovechan la congestión y el flujo constante de pasajeros para cometer este tipo de delitos.

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