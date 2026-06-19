Momentos de angustia y temor vivieron clientes y trabajadoras de un salón de belleza ubicado en el barrio Diana Turbay, en el sur de Bogotá, luego de que dos hombres armados irrumpieran en el establecimiento para cometer un robo que quedó registrado por cámaras de seguridad.

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El hecho ocurrió en la mañana del jueves 18 de junio y las grabaciones del lugar se convirtieron en una pieza clave dentro de la investigación que adelantan las autoridades para identificar y ubicar a los responsables.

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De acuerdo con videos revelados por Citytv, hacia las 10:44 a. m. dos hombres llegaron al establecimiento. Uno de ellos vestía una chaqueta azul oscura y gorra verde, mientras que el otro llevaba ropa oscura y una gorra negra.

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En cuestión de segundos, y mientras la actividad comercial transcurría con normalidad, ambos sacaron armas de fuego e intimidaron a todas las personas que se encontraban dentro del local.

Las imágenes muestran cómo los delincuentes comenzaron a recorrer el establecimiento exigiendo celulares y objetos de valor a las clientas que permanecían sentadas y al personal que trabajaba en el lugar.

En otro de los registros de seguridad se observa que algunas empleadas intentaron refugiarse detrás de divisiones y paredes internas del salón. Sin embargo, los asaltantes se acercaron y continuaron exigiendo la entrega de sus pertenencias.

Durante varios minutos, el ambiente estuvo marcado por el miedo y la incertidumbre. Algunas víctimas intentaron desplazarse dentro del establecimiento mientras evitaban confrontar a los hombres armados.

Además de los celulares, uno de los señalados delincuentes revisó distintos espacios del negocio para llevarse dinero y otros objetos de valor que encontraba a su paso.

Una vez terminaron el robo, los dos hombres abandonaron el salón y, según las primeras versiones, fueron recogidos por otros cómplices que los esperaban en motocicletas a las afueras del establecimiento.

Las autoridades avanzan en el análisis de las cámaras de seguridad y en la verificación de la posible ruta de escape, así como de las placas de las motos que habrían sido utilizadas durante el asalto.

#BOGOTÁ. La mañana de este 18JUN en el b/Diana Turbay, loc/Rafael Uribe. Dos sujetos armados ingresaron a un salón de belleza e intimidaron a clientes y trabajadoras con arma de fuego y se llevaron seis celulares. Tras cometer el robo, huyeron en dos motocicletas con los… pic.twitter.com/wDF1CRy0Lu — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) June 18, 2026

En diálogo con Citytv, una persona que presenció el hecho contó que la jornada laboral había iniciado con normalidad antes del ingreso de los delincuentes.

“Llegamos a laborar normalmente como siempre se hace a eso de las 9 de la mañana; eran más o menos las 10:30 cuando ingresan dos hombres armados y lo único que pidieron inicialmente fueron los celulares”, relató el testigo, quien pidió mantener en reserva su identidad por razones de seguridad.

Según el testimonio, luego de entregar los dispositivos móviles, los asaltantes también exigieron las contraseñas para acceder a la información almacenada. Las víctimas aseguraron además que recibieron amenazas mientras ocurría el robo.

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“Siento frustración, tristeza porque uno con mucho esfuerzo y lucha consigue sus cosas para que lleguen a quitarnos lo que tanto hemos logrado”, expresó una de las personas afectadas.

Habitantes del sector señalaron que este no sería un caso aislado y manifestaron preocupación por la inseguridad en la zona.

Algunos residentes afirmaron que en los últimos meses se han presentado hurtos similares en supermercados, negocios de ropa y otros establecimientos comerciales del barrio.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer la identidad de los responsables y determinar si estarían vinculados con otros hechos delictivos registrados en el sector.

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