El concejal de Bogotá Leandro Castellanos lideró este miércoles una mesa técnica en la que participaron representantes de varios clubes de fútbol de la capital, entre ellos Independiente Santa Fe, Fortaleza CEIF e Internacional de Bogotá, con el objetivo de analizar las dificultades que han enfrentado para acceder al estadio Nemesio Camacho El Campín en medio de la operación de la Alianza Público-Privada (APP) que administra el escenario.

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Según se expuso durante el encuentro, los equipos han manifestado en diferentes ocasiones que no han sido priorizados para la programación de algunos eventos en El Campín, situación que ha traído afectaciones económicas y deportivas. Los clubes sostienen que, en varios casos, otros espectáculos han tenido prelación sobre los compromisos futbolísticos, lo que impacta la organización de competencias locales e internacionales.

Castellanos explicó que el propósito principal de la mesa fue escuchar directamente las inquietudes de los equipos y buscar soluciones conjuntas con los diferentes actores involucrados en la administración del estadio. En la reunión también participaron representantes de Sencia, operador privado de la APP, así como delegados del IDRD, la interventoría y otras entidades distritales.

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“El principal propósito de esta mesa técnica fue escuchar a los clubes con sus problemáticas, y tratar de buscar salidas concertadas con Sencia, el operador privado en la APP junto con el IDRD, Interventoría, y las entidades distritales para que el fútbol y el deporte sean prioridad, y que tengamos las garantías de que ese espectáculo no esté en riesgo”, manifestó el cabildante.

Durante la jornada se reiteró el compromiso de defender la actividad deportiva en el principal escenario futbolístico de Bogotá y de buscar mecanismos que permitan priorizar los partidos de fútbol. Los asistentes coincidieron en que mantener la continuidad de los torneos y garantizar la disponibilidad del estadio tiene un impacto positivo tanto para los clubes como para los aficionados y la economía de la ciudad.

Finalmente, Castellanos aseguró que la meta es consolidar a Bogotá como un referente del turismo deportivo en el país. Para ello, señaló que es necesario fortalecer el trabajo conjunto entre las entidades públicas, los operadores privados y los clubes, con el fin de garantizar que el fútbol siga siendo uno de los principales atractivos de la capital.

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