Por: El Espectador

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En plena jornada de trabajo en un salón de belleza del sur de Bogotá, dos hombres armados irrumpieron y, en cuestión de segundos, sembraron el pánico entre los clientes y las trabajadoras. El hecho, registrado por cámaras de seguridad, volvió a encender las alarmas por los robos cometidos en locales comerciales de la capital.

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Las imágenes muestran cómo los delincuentes ingresan al negocio, intimidan a las personas presentes con armas de fuego y comienzan a exigir celulares y objetos de valor. Según los reportes conocidos hasta ahora, los asaltantes lograron llevarse varios teléfonos móviles antes de huir del lugar.

Testigos relataron momentos de angustia

De acuerdo con testimonios conocidos por medios de comunicación, las víctimas no tuvieron margen de reacción. Los delincuentes actuaron con rapidez y aprovecharon que en ese momento había varias personas dentro del establecimiento.

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Uno de los testigos aseguró que el temor se apoderó de clientes y trabajadoras mientras los hombres recorrían el local exigiendo pertenencias y amenazando a quienes se encontraban en el lugar. El caso quedó grabado por las cámaras de seguridad, material que ahora es analizado por las autoridades para identificar a los responsables.

Las grabaciones permitieron reconstruir la forma en que ocurrió el robo y la ruta de escape utilizada por los delincuentes. Las autoridades buscan establecer si los responsables hacen parte de una estructura dedicada a cometer atracos en establecimientos comerciales, una modalidad que ha sido denunciada en distintas localidades de Bogotá durante los últimos años.

Casos similares se han registrado recientemente en cafeterías, peluquerías y otros negocios donde los delincuentes aprovechan la presencia de múltiples víctimas para obtener un mayor botín en pocos minutos.

#BOGOTÁ. La mañana de este 18JUN en el b/Diana Turbay, loc/Rafael Uribe. Dos sujetos armados ingresaron a un salón de belleza e intimidaron a clientes y trabajadoras con arma de fuego y se llevaron seis celulares. Tras cometer el robo, huyeron en dos motocicletas con los… pic.twitter.com/wDF1CRy0Lu — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) June 18, 2026

Hurto, delito de alto impacto en Bogotá

El atraco ocurre en medio de una realidad contradictoria para la seguridad de la capital. Según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, el hurto a personas registró una reducción del 38,3 % en lo corrido de 2026, al pasar de 21.088 denuncias a 13.017 casos frente al mismo periodo de 2025. El hurto a comercio también mostró una caída importante, con reducciones que oscilan entre el 65 % y el 75 % según los cortes oficiales disponibles.

Aun así, las cifras siguen siendo elevadas y el delito continúa afectando la percepción de seguridad de los ciudadanos. Solo en 2025 se reportaron más de 88.000 denuncias por hurto a personas en Bogotá, mientras que este año las autoridades mantienen operativos especiales en corredores comerciales para contener modalidades como los atracos armados en establecimientos abiertos al público.

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