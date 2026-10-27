Por: Portal Bogotá

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La llegada de Halloween impulsa en la localidad de Chapinero una serie de iniciativas orientadas a la prevención, el acompañamiento y la convivencia segura entre los habitantes de Bogotá. Según la información oficial de la Alcaldía Local de Chapinero, en colaboración con entidades distritales y la Policía Metropolitana de Bogotá, se implementará una estrategia integral durante la semana de celebraciones. El objetivo principal es garantizar que niños, niñas y la comunidad en general vivan estas jornadas de manera organizada y tranquila, reforzando el sentido de corresponsabilidad ciudadana.

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De acuerdo con la Alcaldía Local, se priorizarán los sectores con mayor afluencia de personas y actividad nocturna. Para asegurar la movilidad de residentes, visitantes, comerciantes y trabajadores, las acciones adoptadas contemplan diversos componentes. En primer lugar, se llevarán a cabo recorridos de Inspección, Vigilancia y Control, también conocidos por la sigla IVC, que permitirán promover el cumplimiento de normas y evitar hechos que alteren la convivencia. La gestión de la movilidad será clave mediante medidas que buscan facilitar la circulación y organizar el acceso y salida de pasajeros en los puntos más transitados. Asimismo, el Plan Alba servirá como acompañamiento preventivo durante la madrugada, especialmente pensado para zonas de alta actividad nocturna, al tiempo que la presencia institucional continuará fomentando el uso adecuado y seguro del espacio público.

En palabras de Catherine Chaves, alcaldesa local de Chapinero, “queremos que todos disfruten un Halloween seguro. Por eso, hacemos un llamado a la ciudadanía a cuidar a los más pequeños, seguir las recomendaciones de seguridad y celebrar con responsabilidad”. Al respecto, se invita especialmente a madres, padres y cuidadores a adoptar buenas prácticas durante la celebración. Entre las medidas recomendadas figura no perder de vista a los niños, planear recorridos seguros y pactar puntos de encuentro, además de comprobar que los dulces estén en buen estado y cuenten con empaques sellados. Se resalta también la importancia de identificar lugares de apoyo en caso de emergencia y utilizar transporte autorizado, como taxis correctamente identificados. Las autoridades insisten en que no se conduzca bajo efectos del alcohol y se cuide la integridad personal, reportando incidentes a la Línea de Emergencias 123 cuando sea necesario.

Por último, se motiva a establecimientos comerciales y organizadores de eventos a fomentar ambientes seguros y acogedores, garantizando el respeto por las normas y acatando indicaciones de la autoridad. Chapinero se alista así para un Halloween seguro, recordando que la seguridad es responsabilidad de toda la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones de prevención implementa la Alcaldía de Chapinero por Halloween?

La Alcaldía Local de Chapinero, en articulación con las entidades distritales y la Policía Metropolitana de Bogotá, desarrollará recorridos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), gestionará la movilidad en zonas concurridas, aplicará el Plan Alba como acompañamiento preventivo y promoverá el uso adecuado del espacio público. Estas acciones están enfocadas en garantizar la seguridad y la convivencia durante la celebración de Halloween.

¿Cuáles son las recomendaciones para un Halloween seguro en Chapinero?

Entre las principales recomendaciones están: acompañar a los niños durante sus recorridos, planificar rutas y puntos de encuentro, verificar el estado de los dulces, identificar lugares de apoyo, usar transporte autorizado, evitar conducir bajo los efectos del alcohol, cuidar pertenencias y reportar emergencias llamando a la Línea 123. La Alcaldía enfatiza que la prevención y el sentido de comunidad son claves para disfrutar una celebración segura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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