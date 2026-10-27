Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), desde su proyecto Caminos de los Cerros Orientales, anunció recientemente una modificación importante en la operación del sendero La Serranía. El objetivo de este ajuste es fortalecer la organización operativa, mejorar el acompañamiento institucional y reforzar la conservación de los Cerros Orientales, un patrimonio ambiental fundamental para Bogotá, de acuerdo con la información publicada en los canales oficiales de la EAAB.

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Entre los cambios más relevantes está el traslado de la jornada de atención al público, que hasta el momento se realizaba los sábados, para comenzar a operar los miércoles. Las personas interesadas en recorrer el sendero pueden ahora hacer reservas para cualquier miércoles, incluyendo el 28 de octubre de 2026, a través del aplicativo oficial Camino de los Cerros Orientales. Este cambio busca facilitar la planificación y el acceso, reforzando el acompañamiento institucional durante la visita y garantizando mejores condiciones para la protección de la zona.

La EAAB hace un llamado a los ciudadanos para que, antes de planear cualquier recorrido, consulten los canales oficiales y así se informen sobre los horarios vigentes y las condiciones de acceso. Insiste en la importancia de respetar las instrucciones del personal operativo y las condiciones dispuestas para el uso del sendero, con el fin de preservar la integridad ecológica y la seguridad de los visitantes.

Este anuncio adquiere mayor relevancia durante el fenómeno de El Niño 2026, periodo en el cual el riesgo de incendios forestales aumenta considerablemente. Por esta razón, la EAAB enfatiza que los visitantes deben evitar, en todo momento, hacer fogatas, fumar o arrojar residuos en los senderos. Además, se recomienda reportar cualquier señal de humo inmediatamente a la Línea 123 y acatar todas las indicaciones del personal de la empresa durante la visita.

Cuidar los Cerros Orientales requiere del compromiso de toda la ciudadanía. Seguir todas las indicaciones propuestas y utilizar correctamente el sistema de reservas es fundamental para mantener el equilibrio ecológico de uno de los entornos naturales más importantes de Bogotá, como señala reiteradamente la EAAB en sus comunicados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los nuevos días de operación del sendero La Serranía en los Cerros Orientales?

Según la información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, a partir de la modificación anunciada, el sendero La Serranía operará los días miércoles, en lugar de los sábados. Los interesados pueden hacer su reserva para cualquier miércoles desde el aplicativo oficial.

¿Qué recomendaciones da la EAAB para visitar los Cerros Orientales durante el fenómeno de El Niño?

La EAAB recomienda no hacer fogatas, no fumar ni arrojar residuos en los senderos durante el fenómeno de El Niño, ya que el riesgo de incendios forestales es mayor. También sugiere seguir todas las instrucciones del personal operativo y reportar cualquier humo a la Línea 123.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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