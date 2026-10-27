Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Una trágica situación se presentó en Ibagué, donde una mujer adulta mayor perdió la vida después de ser atropellada por una camioneta en la carrera Quinta, una de las vías de mayor flujo vehicular de la ciudad. El accidente ocurrió en las cercanías del colegio Liceo Nacional, un sitio frecuentado tanto por estudiantes como por residentes del sector, lo que genera gran preocupación entre la ciudadanía. Según información preliminar referenciada por El Nuevo Día, la mujer fue impactada por el vehículo y, tras la gravedad del suceso, fue trasladada de manera urgente a la Clínica Asotrauma. Pese a los intentos de los profesionales de la salud por salvarle la vida, la víctima falleció minutos después del ingreso.

Sigue a PULZO en Discover

Hasta el momento, las autoridades locales no han entregado detalles adicionales sobre la identidad de la mujer ni sobre las circunstancias exactas que rodearon el hecho. De acuerdo con los primeros reportes que cita el mismo medio, aún se encuentra en proceso la verificación del caso, aspecto que impide determinar alguna responsabilidad o establecer con precisión otros factores implicados en esta tragedia vial. Por ahora, no se conocen versiones oficiales sobre si el conductor de la camioneta estaba presente o prestó asistencia tras el accidente.

Este nuevo caso se suma a una serie de incidentes recientes en Ibagué que han encendido las alarmas sobre los riesgos que enfrentan los peatones en las vías urbanas. Tal como publica El Nuevo Día, hechos similares han impactado la región, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de las personas que transitan a pie, especialmente en corredores tan transitados como la carrera Quinta. La ciudadanía y las autoridades continúan a la espera de mayor información oficial para comprender qué provocó el fatídico accidente y si se adoptarán medidas preventivas en esa zona de la ciudad.

Esta lamentable situación refuerza la necesidad de prestar atención a las condiciones de seguridad para peatones y evidencia la importancia de los procesos de investigación oficial antes de emitir juicios o conclusiones prematuras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre el accidente en la carrera Quinta de Ibagué?

Según información recogida por El Nuevo Día, se sabe que una mujer adulta mayor fue atropellada por una camioneta cerca del colegio Liceo Nacional y, a pesar de ser llevada urgentemente a la Clínica Asotrauma, falleció minutos después. Por ahora, no hay detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias exactas del accidente, ya que el caso aún está en investigación por parte de las autoridades.

¿Por qué es importante esperar la verificación oficial en accidentes de tránsito?

Esperar los resultados de la investigación oficial es fundamental para tener claridad sobre cómo ocurrieron los hechos y evitar juicios basados en información incompleta o especulativa. Solo con la verificación de las autoridades se puede determinar la responsabilidad de los involucrados y conocer los factores que influyeron en el accidente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.