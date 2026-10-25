Abelardo de la Espriella alertó que el gobierno de Gustavo Petro habría dejado un billonario déficit en el programa de ayudas económicas para adultos mayores, Colombia Mayor. Ante eso, el presidente anunció que se reiniciará pronto el subsidio para las personas de la tercera edad.

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“Sé que muchos han estado esperando los recursos de Colombia Mayor y quiero decirles que estamos trabajando para garantizarles el apoyo. Recibimos un programa con un déficit de más de 3 billones de pesos” aseguró De la Espriella durante su alocución de la noche del domingo 25 de octubre.

Sin embargo, el actual jefe de Estado aseguró que no hay excusa para dejar a los abuelos a la deriva y que los giros para los beneficiados de Colombia Mayor iniciarán este miércoles 28 de octubre. Según De la Espriella, el programa beneficiará a más de 2’800.000 personas que tendrán pagos de hasta 230.000 pesos

El mandatario le pidió a su ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, que priorice en la modificación del presupuesto para 2027 a la atención de los beneficiarios de Colombia Mayor. También le pidió a los congresistas que aprueben la iniciativa.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.