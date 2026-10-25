Por: Portal Bogotá

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ARTEFACTUM, el programa del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), concluye su oferta cultural de octubre con dos eventos destacados en el CEFE Chapinero de acuerdo con información publicada por www.bogota.gov.co. Tras una temporada que logró llenar salas y convocar público con propuestas de teatro, música y experiencias audiovisuales, cierra el mes presentando ‘De las ruinas hasta las ruanas’ y ‘SOStenernos: la trama invisible’. Ambos proyectos nacen luego de un proceso de cinco meses de cocreación junto a comunidades rurales y urbanas de Usme y Suba.

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‘De las ruinas hasta las ruanas’, que se presentará el sábado 24 de octubre a las 4 de la tarde, pone en escena a campesinos de Usme como protagonistas de su propia historia. Este montaje teatral retrata la cotidianidad de una plaza de mercado campesina interrumpida por la llegada de las autoridades, quienes obligan a los vendedores a marcharse. La obra integra música y relatos campesinos que se entrelazan con ritmos tradicionales como la carranga, el bullerengue y el faroto, ofreciendo al público una mirada directa a la vida rural bogotana. Finalizada la función, los asistentes tendrán la posibilidad de comprar productos agrícolas, lácteos, bebidas y artesanías en un mercado campesino, apoyando así la economía local, señala el sitio oficial del distrito.

Este trabajo surge del laboratorio de Borde rural y prácticas campesinas de ARTEFACTUM, liderado por Ricardo Dávila y Nicolás Dávila, responsables también del reconocido monólogo ‘Tania y la Bestia’, el cual fue catalogado como favorito por los espectadores en Esto-vi 2025.

La segunda propuesta, ‘SOStenernos: la trama invisible’, dedicada especialmente al cuidado entre mujeres, será presentada el miércoles 28 de octubre en el mismo escenario. Según el portal de Idartes, este performance invita a conectar con emociones frecuentemente silenciadas como la rabia, el miedo o el agotamiento. El espectáculo combina movimiento corporal, proyecciones, luces, sonidos y aromas de plantas tradicionales, sumergiendo a los asistentes en una experiencia sensorial de cerca de 40 minutos. Además, la obra incorpora una instalación olfativa y entrega un fanzine ilustrado.

El laboratorio detrás de esta creación, titulado Bienestar, prácticas del cuidado y mujeres, fue liderado por la artista Margareth Arias con participación de mujeres de la localidad de Suba. Ambas iniciativas forman parte de la línea Innovación Social de ARTEFACTUM, que en 2026 desarrolló 23 laboratorios para promover procesos artísticos comunitarios y fortalecer vínculos sociales. La entrada a ambos eventos es gratuita y está sujeta al cupo disponible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades culturales gratuitas ofrece ARTEFACTUM en octubre de 2026 en Bogotá?

ARTEFACTUM, programa del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), presenta en octubre de 2026 dos propuestas gratuitas en el CEFE Chapinero: ‘De las ruinas hasta las ruanas’, una obra teatral con mercado campesino, y ‘SOStenernos: la trama invisible’, un performance sensorial enfocado en el cuidado femenino. Ambas nacen de laboratorios de cocreación con comunidades de Usme y Suba y forman parte de la línea de Innovación Social de ARTEFACTUM.

¿Qué es el videomapping y cómo se usa en la obra ‘SOStenernos: la trama invisible’?

El videomapping es una técnica audiovisual que proyecta imágenes y animaciones sobre superficies para crear efectos visuales envolventes. En la obra ‘SOStenernos: la trama invisible’, esta herramienta transforma una tela que interactúa con los cuerpos en escena, combinando proyecciones, luces y sonidos para sumergir al público en una experiencia sensorial que permite explorar emociones y prácticas de autocuidado desde el arte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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