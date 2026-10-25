Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a habitantes y visitantes de la capital a sumarse a una experiencia cultural única: los recorridos organizados por el Museo Abierto de Bogotá en Suba, una oportunidad para conocer de cerca las intervenciones artísticas desarrolladas en el marco de la Beca Museo Abierto de Bogotá en Suba 2026. Según la información difundida por la alcaldía de Bogotá, estos recorridos se realizarán el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre de 2026, y están diseñados para brindar acceso gratuito a quienes deseen apreciar el arte en el espacio público y comprender los procesos creativos detrás de cada obra.

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El sábado 7 de noviembre, el recorrido a pie recorrerá puntos claves del sector Suba Centro, empezando por La Campiña, ubicada en la carrera 97 con calle 146D; continuará en El Mirador, sobre la calle 146B entre carreras 89 y 86, y finalizará en el Puente de la Vida, en la calle 145 con avenida Suba. El horario programado es de 10:00 a. m. a 12:00 m. Durante este trayecto, las personas asistentes estarán acompañadas por información sobre las obras y los procesos que las inspiraron, permitiendo un contacto directo con los creadores y el entorno donde surgieron las intervenciones, de acuerdo con Idartes.

Al día siguiente, domingo 8 de noviembre, la propuesta cultural toma un giro distinto con un recorrido en bicicleta, para el que se sugiere asistir con bicicleta en buen estado, casco, protección para la lluvia e hidratación. El circuito inicia en el Portal de Suba, junto al tótem de Portal de Suba, y cubre seis puntos: Portal de Suba (avenida Suba con avenida Ciudad de Cali), La Campiña, El Mirador, Puente de la Vida, IED Colegio Gustavo Morales Morales (calle 129 con carrera 55B) y Puente Diego Felipe Becerra (calle 116 con avenida Boyacá). El horario es de 9:00 a. m. a 11:00 a. m., ofreciendo a ciclistas y aficionados al arte una ruta completa donde convergen cultura, deporte y comunidad.

La participación no tiene costo y está dirigida a todos los públicos, haciendo énfasis en la importancia de sumarse de manera responsable y preparada para las condiciones climáticas y de seguridad. Según Idartes, estos recorridos no solo buscan exhibir las intervenciones artísticas sino también fortalecer la apropiación del espacio público y la integración de la comunidad alrededor del arte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas de los recorridos del Museo Abierto de Bogotá en Suba 2026?

El Museo Abierto de Bogotá en Suba 2026 organiza dos recorridos: uno a pie el 7 de noviembre por La Campiña, El Mirador y Puente de la Vida, y otro en bicicleta el 8 de noviembre, iniciando en el Portal de Suba y pasando por seis puntos emblemáticos del sector, incluyendo instituciones educativas y puentes destacados.

¿Qué recomendaciones da Idartes para participar en los recorridos artísticos en Suba?

Idartes recomienda llevar hidratación, usar protector solar, llevar protección para la lluvia, asistir con bicicleta en buen estado y portar casco en el recorrido en bicicleta, asegurando así una experiencia segura y adaptada a las condiciones climáticas de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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