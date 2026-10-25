Por: Portal Bogotá

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El 'Festival de Cine We Cam Fest' llegará a Bogotá para una nueva jornada dedicada a la inclusión y a la visibilización de historias relacionadas con la discapacidad. Esta nueva edición, organizada por la Secretaría Distrital de Cultura, recreación y Deporte (SDCRD) y Maloka Bogotá, propone un acercamiento diferente al cine y la cultura, donde la accesibilidad ocupa un papel central. La proyección de cortometrajes tendrá lugar el martes 27 de octubre de 2026, desde las 5:00 hasta las 8:00 de la noche, en la Sala Digital de Maloka, ubicada en la carrera 68D # 24A - 51. Según la información publicada en el portal oficial del gobierno de Bogotá, la entrada a este evento será libre, pero quienes deseen asistir deberán inscribirse previamente.

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Durante esta jornada, los asistentes serán invitados a explorar el universo de la discapacidad desde relatos y vivencias que reflejan la riqueza de la diversidad humana. La selección de cortometrajes, cuidadosamente curada para esta ocasión, tiene como objetivo generar reflexión, empatía y reconocimiento de otras realidades y formas de habitar el mundo. De acuerdo con la SDCRD y Maloka Bogotá, el evento no solo busca exhibir producciones audiovisuales, sino también promover la conversación sobre las barreras de comunicación existentes y la importancia de la accesibilidad en los espacios culturales.

Uno de los elementos más destacados de este festival es la implementación de recursos para la accesibilidad: subtítulos descriptivos, interpretación en Lengua de Señas Colombiana (LSC) y audiodescripción. Estas herramientas facilitan la comprensión de los cortometrajes a personas con diferentes necesidades sensoriales y ofrecen una experiencia más incluyente. Con ello se evidencia el compromiso de las instituciones organizadoras por garantizar que la cultura y el cine estén abiertos a todos los públicos.

Esta proyección en Maloka consolida la agenda de Bogotá como una ciudad interesada en favorecer experiencias culturales que eliminen barreras y amplíen el acceso. En este encuentro, familias, amigos y personas de todas las edades podrán disfrutar de las historias, enriquecer sus perspectivas y conversar sobre el papel de la accesibilidad en el ocio y la cultura. El evento tendrá aforo limitado, por lo que el registro previo es necesario para asegurar la participación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse para asistir al Festival de Cine We Cam Fest en Maloka?

Para participar en la proyección de cortometrajes del Festival de Cine We Cam Fest en la Sala Digital de Maloka, los interesados deben inscribirse previamente a través del enlace proporcionado por los organizadores. La entrada es libre, pero el aforo es limitado, por lo que el registro es indispensable.

¿Qué herramientas de accesibilidad ofrece el Festival de Cine We Cam Fest?

El Festival de Cine We Cam Fest incluye subtítulos descriptivos, interpretación en Lengua de Señas Colombiana (LSC) y audiodescripción en sus proyecciones, con el fin de facilitar el acceso a los contenidos audiovisuales para personas con diferentes necesidades de comunicación y percepción sensorial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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