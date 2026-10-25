Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Lidia Viracachá ha transformado su vida gracias al programa 'Mi Casa en Bogotá', con el apoyo de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT). Su historia parte de un sueño familiar que comenzó cuando ella tenía apenas un año y sus padres tomaron la decisión de edificar un hogar desde cero. Esta vivienda, más que un lugar físico, representa el esfuerzo y la perseverancia de una familia por consolidar su espacio propio. Según información divulgada por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), la familia ha vivido por décadas en una casa levantada con dedicación y trabajo en cada detalle.

Sigue a PULZO en Discover

La historia de Lidia muestra la importancia de los programas de mejoramiento de vivienda en el Distrito. Su padre, maestro de construcción, alternaba noches de trabajo ajeno con jornadas diurnas dedicadas a avanzar poco a poco en su vivienda propia. Los materiales debían ser transportados manualmente en canecas y costales, y cada ladrillo puesto era resultado de un significativo sacrificio. La familia completa, incluyendo a Lidia desde su niñez, participaba en esta misión de consolidar un hogar digno.

Con el tiempo, la vivienda se convirtió en un espacio lleno de historia y recuerdos, donde aún permanecen objetos como un chifonier construido por su padre, evidencia del legado y del vínculo familiar con el pasado. Sin embargo, los retos siguieron, sobre todo ante las necesidades actuales de la familia, como el cuidado de la madre de Lidia, quien requiere accesibilidad y atención especial.

Gracias al acompañamiento del programa de mejoramiento de vivienda, han logrado transformar este hogar, adaptándolo a las necesidades contemporáneas sin perder su esencia. Los cambios estructurales, como la renovación de pisos y la adecuación de espacios para facilitar la movilidad de la madre de Lidia, han compuesto soluciones valiosas. Uno de los avances claves fue la apertura de una puerta que permitió el uso de la silla de ruedas dentro de la casa, lo cual representa no solo comodidad, sino dignidad para la familia.

La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) resalta en sus publicaciones la importancia de estos apoyos, no solo en mejorar la infraestructura, sino en preservar la memoria y el calor de hogar, brindando bienestar a familias como la de Lidia Viracachá para que puedan seguir consolidando su historia en un espacio digno y funcional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el programa 'Mi Casa en Bogotá' de la Secretaría Distrital del Hábitat?

El programa 'Mi Casa en Bogotá', mencionado por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), está dirigido a apoyar a familias que buscan mejorar las condiciones de su vivienda, facilitando intervenciones que aportan bienestar y funcionalidad. Este acompañamiento permite realizar adecuaciones estructurales, adaptando los hogares a las necesidades actuales de sus habitantes.

¿Cuáles son los beneficios de las intervenciones de mejoramiento de vivienda para familias como la de Lidia Viracachá?

Las intervenciones de mejoramiento de vivienda, de acuerdo con la experiencia de Lidia Viracachá divulgada por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), van más allá de los cambios físicos y contribuyen directamente al bienestar familiar. Permiten conservar la memoria histórica del hogar, adaptar los espacios para cuidar a personas con necesidades especiales y mantener la dignidad y funcionalidad de la vivienda a través del tiempo.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.