Por: Portal Bogotá

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La medida de pico y placa continúa siendo una de las estrategias clave de movilidad en Bogotá, especialmente para este lunes 26 de octubre de 2026, según la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Esta política, diseñada para regular el tránsito y disminuir los niveles de congestión vehicular, establece restricciones específicas para vehículos particulares, taxis y vehículos de servicio especial, en horarios y condiciones que detallamos a continuación, de acuerdo con la información oficial suministrada por la entidad.

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Para los taxis que circulan en la ciudad, el horario de pico y placa inicia a las 5:30 a. m. y finaliza a las 9:00 p. m. En esta jornada, tienen permitido circular aquellos taxis cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0, como lo ha informado la SDM. Esta medida busca garantizar un equilibrio en el servicio disponible para los ciudadanos, mientras se controla el flujo vehicular en las principales vías de Bogotá.

Respecto a los vehículos de transporte especial, conocidos también como 'placa blanca', la restricción se aplica de lunes a sábado, entre las 5:30 a. m. y las 9:00 p. m. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, este lunes también podrán movilizarse los autos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0. La gestión diferenciada para este tipo de transporte busca responder a las necesidades de servicios de naturaleza específica, como el transporte escolar o empresarial, regulando a la vez la circulación para que no afecte la movilidad urbana.

En cuanto a los vehículos particulares, la medida rige de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Para este lunes, que corresponde a un día par, pueden transitar los automóviles cuyas placas finalicen en 6, 7, 8, 9 y 0. Esta regulación se actualiza siguiendo el calendario de la SDM, con el objetivo de alternar los días en que ciertos dígitos pueden estar en circulación.

La SDM también recordó que el único canal oficial para tramitar el denominado Pico y Placa Solidario es la plataforma web de la entidad, accesible en www.movilidadbogota.gov.co. El pago debe realizarse exclusivamente a través del botón de Pagos Seguros en Línea (PSE) disponible en la página, reiterando que no existen intermediarios ni otras plataformas autorizadas para este procedimiento. De acuerdo con la SDM, es importante evitar caer en fraudes asociados a sitios web falsos que pueden ofrecer este tipo de trámite.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá para el lunes 26 de octubre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el pico y placa para este lunes 26 de octubre de 2026 funciona en horarios diferenciados: para taxis y vehículos especiales, la restricción va de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., mientras que para vehículos particulares aplica de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Los vehículos autorizados para circular dependen del último número de la placa, según lo dispuesto por la entidad.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario en Bogotá y cómo puede solicitarse?

El Pico y Placa Solidario es un permiso especial que permite a un conductor adquirir, previo pago, la posibilidad de circular sin restricción de pico y placa en Bogotá. Este trámite solo puede efectuarse a través del sitio web oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, utilizando el botón de PSE para realizar el pago, sin intermediarios ni sitios alternos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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