Por: Portal Bogotá

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El pronóstico climático para Bogotá este lunes 26 de octubre de 2026, según información del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), anticipa un día marcado por nubosidad variable y predominancia de tiempo seco en las primeras horas. De acuerdo con la entidad, la temperatura mínima prevista es de 10 grados Celsius, lo que sugiere mañanas frescas y agradables. Sin embargo, el informe del IDIGER establece que, posteriormente, se presentará un aumento de la nubosidad y se registrarán lloviznas dispersas particularmente en zonas como Usme y Ciudad Bolívar, en el interior de la ciudad.

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El IDIGER recomienda a los ciudadanos consultar el pronóstico actualizado y preparar sus desplazamientos conforme a las condiciones meteorológicas. Herramientas digitales como el Sistema Alerta Bogotá (SAB) permiten revisar en tiempo real la probabilidad de lluvias, temperaturas y recomendaciones de seguridad. Para consultar el estado de las precipitaciones en cualquier punto de la ciudad, el procedimiento descrito por las autoridades es sencillo y puede realizarse desde cualquier dispositivo: solo debe accederse al portal mapas.bogota.gov.co, seleccionar la opción de ‘Lluvias’ en el menú de tipos de mapa, y digitar la dirección de interés en el buscador integrado.

La presencia de lluvias e incluso granizadas en este periodo ha generado interrogantes, dado que el fenómeno de El Niño 2026 está activo. Según explica el IDIGER, aunque este evento de variabilidad climática natural reduce las lluvias y eleva la temperatura en la región Andina y el Caribe, no anula por completo la temporada de lluvias. Específicamente, durante octubre y parte de noviembre, el fenómeno puede coincidir con precipitaciones, vientos fuertes y granizadas, ya que su influencia no elimina la posibilidad de estos episodios climáticos en Bogotá.

El fenómeno de El Niño 2026 consiste en el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico tropical, lo que altera los patrones atmosféricos globales. Aunque para Bogotá suele significar una reducción general en la cantidad de lluvias y un aumento en la temperatura, las autoridades insisten en que las lluvias dispersas y los eventos extremos pueden mantenerse durante la transición estacional propia del último trimestre del año.

En conclusión, para este lunes se espera un clima matutino seco en Bogotá, seguido por lloviznas en sectores puntuales. El monitoreo permanente del clima, facilitado por plataformas como el SAB y reportes oficiales del IDIGER, resulta fundamental para evitar contratiempos y tomar decisiones seguras frente a la persistente variabilidad meteorológica en el Distrito Capital.

¿Cuál será el pronóstico del clima y lluvias en Bogotá el lunes 26 de octubre de 2026?

La previsión para Bogotá este lunes indica una mañana mayormente seca con cielo parcialmente nublado y temperatura mínima de 10 grados Celsius. Posteriormente, se presentará aumento de nubosidad y lloviznas aisladas, especialmente en sectores como Usme y Ciudad Bolívar, según informa el IDIGER. Es recomendable consultar fuentes oficiales para conocer cualquier variación que se pueda presentar durante el día.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta el clima en Bogotá?

El fenómeno de El Niño es un evento natural de variabilidad climática caracterizado por el calentamiento inusual de las aguas del océano Pacífico tropical. En Bogotá, esto implica con frecuencia disminución de lluvias y aumento de temperaturas, pero, de acuerdo con IDIGER, no impide que ocurran episodios de lluvias o granizadas en ciertas temporadas, como sucede en octubre y parte de noviembre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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