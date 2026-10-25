Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de Kennedy, en coordinación con la Policía Nacional, llevó a cabo recientes operativos de inspección, vigilancia y control en nueve bares de los barrios Britalia y El Carmelo, pertenecientes a la UPZ Gran Britalia, dentro de la campaña “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. De acuerdo con información difundida en la página oficial bogota.gov.co, durante estas jornadas se logró la incautación de 160 productos vencidos, que incluían tanto bebidas alcohólicas como gaseosas, una acción que busca prevenir riesgos a la salud de los consumidores y garantizar el cumplimiento de las normas en estos establecimientos.

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Durante los procedimientos, agentes de la Policía Nacional debieron trasladar al CAI (Centro de Atención Inmediata) de Britalia a dos personas, un hombre y una mujer, quienes intentaron agredir a funcionarios de la Alcaldía. Esto sucedió cuando los funcionarios realizaban la verificación de la documentación legal para el funcionamiento de los bares y buscaban prevenir el consumo irresponsable de bebidas embriagantes. El objetivo principal fue salvaguardar la seguridad, la tranquilidad y promover la convivencia en los entornos comerciales de la localidad.

Javier Prieto Tristancho, el alcalde local encargado de Kennedy, reiteró el compromiso de su administración mediante una declaración citada en la misma fuente: “Nuestro compromiso en trabajar por una Kennedy más segura, organizada y donde se respeten las normas y los derechos de todos. Por instrucción de la Administración del Alcalde Mayor Carlos Fernando Galán no vamos a bajar la guardia frente a las situaciones que ponen en riesgo la salud, la tranquilidad y la convivencia de nuestros ciudadanos. Seguiremos fortaleciendo el trabajo articulado con la Policía y demás entidades, realizando controles y promoviendo la corresponsabilidad de comerciantes y ciudadanos, porque la seguridad y la convivencia se construyen entre todos”.

Las acciones mencionadas forman parte de un trabajo permanente, adelantado para reforzar los controles en establecimientos abiertos al público y fomentar el respeto a la normas locales. Desde la alcaldía, se hizo también un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, destacando el papel fundamental que tienen las denuncias ciudadanas en los procesos de sanción e investigación y en la construcción de una ciudad más segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Policía Nacional y la Alcaldía Local de Kennedy hacen operativos en bares de Britalia y El Carmelo?

La Policía Nacional y la Alcaldía Local de Kennedy realizan estos operativos para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana, controlar el cumplimiento de normas en los establecimientos y prevenir tanto riesgos en la salud, como el consumo irresponsable de bebidas embriagantes. Según información publicada en bogota.gov.co, además de verificar la legalidad de los productos y la documentación de los locales, estas autoridades buscan crear entornos comunitarios más seguros.

¿Qué significa CAI y cuál es su función durante los operativos?

CAI es la sigla de Centro de Atención Inmediata. En el contexto de los operativos realizados en Kennedy, el CAI de Britalia sirvió para trasladar a aquellas personas que, durante el procedimiento, generaron incidentes o intentaron agredir a funcionarios públicos. Su función principal es recibir temporalmente a personas sorprendidas cometiendo faltas o delitos y garantizar que se sigan los protocolos legales correspondientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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