Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El reciente asesinato del subintendente Harold Fernando Loaiza Sánchez, integrante de la Policía Nacional, ha reiniciado la conmoción y el temor dentro de la institución policial. Loaiza Sánchez, de 39 años, perdió la vida en San Antero, Córdoba, luego de ser víctima de un ataque con arma de fuego durante un presunto intento de hurto. Según lo informado, el uniformado se encontraba en periodo de vacaciones y compartía tiempo con su esposa e hija en su tierra natal, Córdoba, cuando un hombre armado intentó despojarlo de una cadena de oro. En medio del incidente se habría generado un forcejeo que terminó en múltiples disparos. Aunque el subintendente fue traslado al centro asistencial CAMU Iris López Durán, no fue posible salvarlo, pues las heridas resultaron fatales, de acuerdo con los detalles difundidos en el informe original.

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Lo ocurrido tiene lugar tan solo un día después del fallecimiento de María José Recuero Suárez, patrullera de 20 años de la Policía Nacional, quien fue herida durante un tiroteo en el barrio Industrial de Cali el viernes 23 de octubre, en el contexto de otro intento de atraco. Según la información recogida, aunque las circunstancias de ambos hechos presentan diferencias, existe una coincidencia trágica: ambos policías fueron asesinados durante lo que se presume eran robos en su contra. La cercanía en la fecha de los dos crímenes resalta un clima de vulnerabilidad que invade tanto a los miembros de la fuerza pública como a la opinión pública.

A raíz del asesinato de Loaiza Sánchez, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, expresó su rechazo absoluto ante los hechos y exigió a las autoridades acelerar las investigaciones para dar con el paradero del responsable. En este sentido, Zuleta Bechara comunicó que se ha ofrecido una recompensa de hasta 30 millones de pesos a quien entregue información efectiva que facilite la ubicación y captura del autor del homicidio.

Harold Fernando Loaiza Sánchez contaba con una trayectoria de 17 años como miembro de la Policía Nacional y estaba asignado al departamento de La Guajira. Había concedido sus días de descanso para estar en Córdoba junto a sus familiares, sin presagiar el desenlace fatal que tendría su visita.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué recompensa ofrecieron por información sobre el asesinato del subintendente Harold Fernando Loaiza Sánchez?

De acuerdo con lo manifestado por el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, se estableció una recompensa de hasta 30 millones de pesos destinada a quienes aporten información confiable que conduzca a la captura del responsable del crimen del subintendente Loaiza Sánchez en San Antero, Córdoba.

¿Qué pasó con la patrullera María José Recuero Suárez en Cali?

Según el informe original, la patrullera María José Recuero Suárez, de 20 años, falleció tras ser herida durante un intercambio de disparos en el barrio Industrial de Cali. Los hechos ocurrieron el viernes 23 de octubre, en el marco de un intento de hurto que terminó de manera trágica para la joven uniformada.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.