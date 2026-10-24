El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, visitó en Cali a la familia de la patrullera María José Recuero, quien falleció el sábado 24 de octubre después de resultar gravemente herida durante un procedimiento policial. El mandatario compartió un video del encuentro, en el que abrazó a la mamá de la joven de 20 años, y aseguró que acompañará a sus seres queridos en medio del duelo.

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En el mensaje que publicó junto a las imágenes, De la Espriella señaló que acudió a la capital del Valle del Cauca para expresar personalmente sus condolencias a la madre de la uniformada y a los demás familiares.

“Les he expresado personalmente mis condolencias y mi compromiso: ¡su muerte no quedará impune!”, escribió el presidente, quien también aseguró que las autoridades no descansarán hasta que los responsables respondan ante la justicia.

El mandatario agregó que no dejará sola a la familia y que les brindará toda la ayuda que esté a su alcance. Además, destacó la labor de Recuero como integrante de la Policía Nacional y afirmó que el país recordará su servicio.

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Hoy acompaño en Cali a la mamá y a la familia de nuestra patrullera María José Recuero, en medio de un dolor que ninguna madre debería vivir. Les he expresado personalmente mis condolencias y mi compromiso: ¡SU MUERTE NO QUEDARÁ IMPUNE! No descansaremos hasta que los responsables respondan ante la justicia. No voy a dejar sola a su familia. Los acompañaré y les brindaré toda la ayuda que esté a mi alcance. María José entregó su vida al servicio de la Patria y Colombia jamás olvidará su sacrificio. Que Dios les conceda fortaleza y consuelo. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 25, 2026

¿Cómo murió la patrullera María José Recuero?

La uniformada, oriunda de Montería, resultó herida el viernes 23 de octubre durante un enfrentamiento armado en Cali. Según la información preliminar del caso, un policía que se encontraba de permiso habría sido abordado por varios hombres que intentaban robarle la motocicleta y sus pertenencias.

La situación derivó en una reacción policial y un intercambio de disparos. En medio de la confrontación, Recuero recibió varios impactos de arma de fuego y fue trasladada a un centro asistencial. Pese a la atención médica, murió al día siguiente, hacia el mediodía.

El episodio dejó también a otros dos uniformados lesionados. Uno continúa en recuperación, mientras que el otro ya recibió el alta médica.

Un muerto y dos capturados tras el enfrentamiento

Durante el operativo murió uno de los presuntos responsables del intento de hurto, mientras que otros dos hombres fueron capturados después de resultar heridos.

Las autoridades reportaron la incautación de dos armas de fuego, cuatro celulares que figuraban como hurtados y una motocicleta que presuntamente habría sido utilizada durante los hechos.

Los investigadores también buscan establecer si los capturados estarían relacionados con otros tres hurtos ocurridos horas antes en Cali. La investigación deberá precisar la participación de cada implicado y las circunstancias de la balacera.

Mientras avanzan las pesquisas, la muerte de Recuero enluta a su familia y a la Policía Nacional. De la Espriella reiteró su compromiso de acompañar a los allegados de la patrullera y pidió que el caso no quede impune.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.