Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La patrullera María José Recuero, oriunda de Montería, falleció el sábado 24 de octubre después de resultar gravemente herida durante un procedimiento policial en Cali. En el enfrentamiento murió uno de los presuntos delincuentes y otros dos fueron capturados tras resultar heridos.

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Los hechos ocurrieron el viernes 23 de octubre, cuando un policía que se encontraba de permiso habría sido abordado por varios hombres que pretendían robarle su motocicleta y sus pertenencias. La situación provocó una reacción policial que terminó en un intercambio de disparos.

En medio de la confrontación, Recuero recibió varios impactos de arma de fuego. Fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica; sin embargo, la gravedad de sus heridas le causó la muerte al día siguiente, hacia el mediodía.

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El caso también dejó a otros dos uniformados lesionados. Uno de ellos continúa en recuperación, mientras que el otro ya fue dado de alta.

Armas y elementos hurtados, entre lo incautado

Tras el enfrentamiento, las autoridades reportaron la incautación de dos armas de fuego, cuatro teléfonos celulares reportados como hurtados y una motocicleta que presuntamente habría sido utilizada durante los hechos.

Los investigadores también buscaban establecer si los capturados estarían relacionados con otros tres hurtos ocurridos horas antes en Cali. La investigación deberá determinar la participación de cada uno de los implicados y las circunstancias exactas de la confrontación.

La muerte de María José Recuero enluta a sus familiares y a la Policía Nacional, luego de que la uniformada resultara herida mientras se desarrollaba el procedimiento.

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