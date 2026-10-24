Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, llamó la atención del país tras sus recientes declaraciones criticando fuerte y públicamente al presidente Abelardo de la Espriella. El choque entre ambos líderes se produjo luego de la visita oficial que realizó el mandatario a Pereira, ciudad gravemente afectada por el terremoto ocurrido el 10 de agosto. En ese contexto, de acuerdo con la información publicada, el presidente presentó diversas acciones para encaminar la reconstrucción, centrándose especialmente en la intervención del edificio Invico, una de las estructuras emblemáticas de la capital de Risaralda.

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López expresó su desacuerdo principalmente por la forma en que de la Espriella hizo el anuncio respecto a la demolición del edificio Invico, el cual representa, según lo narrado por ella, un símbolo para los pereiranos. A través de su perfil en la red social X, la exalcaldesa afirmó literalmente que la situación de los damnificados "es un duelo, no una fiesta", subrayando el dolor y la gravedad que aún viven los habitantes de la ciudad. Además, calificó como impropia la imagen del mandatario usando un radioteléfono durante la comunicación pública sobre la implosión que, de acuerdo a lo anunciado, se realizará el 15 de noviembre de 2026.

Más allá de la crítica por la puesta en escena, Claudia López fue más lejos al sugerir que los recursos destinados a los damnificados podrían estar beneficiando a una fundación familiar. Aunque ese señalamiento fue hecho en su publicación, de acuerdo con los hechos reportados, hasta el momento no existen pruebas que respalden esa acusación, por lo que debe entenderse como una postura personal de la líder política y no como un hecho confirmado.

La polémica reaviva la discusión sobre la eficacia y agilidad de las medidas adoptadas tras la tragedia, así como sobre la manera en que el Gobierno comunica sus avances a la ciudadanía, sobre todo cuando aún persisten necesidades entre los afectados. Según la información divulgada durante la visita presidencial, la implosión del edificio Invico hace parte del paquete de acciones previstas para abordar los daños y promover la recuperación urbanística y social de Pereira tras el sismo. Sin embargo, como dejó claro López, todavía existe un sentimiento de inconformidad respecto a cómo se ha manejado la reconstrucción, tanto en tiempos de ejecución como en el trato directo a las comunidades.

¿Por qué Claudia López criticó la demolición del edificio Invico en Pereira?

Claudia López consideró que la demolición del edificio Invico simboliza más un duelo para Pereira que un motivo de celebración, por lo que reprochó la forma en la que el presidente Abelardo de la Espriella y su equipo abordaron el anuncio, destacando la sensibilidad que implica la situación de los damnificados tras el terremoto del 10 de agosto.

¿Qué acusación hizo Claudia López sobre los recursos para los damnificados del terremoto?

En su publicación, la exalcaldesa afirmó que una fundación familiar estaría beneficiándose de los recursos destinados a los damnificados; sin embargo, la información disponible señala que esa acusación no cuenta hasta ahora con pruebas concretas y debe entenderse solo como un señalamiento de la dirigente.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.