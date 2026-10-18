Por: El Espectador

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Mientras la izquierda colombiana se organiza para impulsar una nueva campaña de movilización con motivo de las futuras elecciones regionales, comienzan a despejarse varias incógnitas sobre la posición que asumirá el expresidente Gustavo Petro en este escenario. En medio de discusiones internas sobre el liderazgo y las candidaturas, distintas corrientes del Pacto Histórico le han propuesto evaluar la posibilidad de volver a aspirar a la Alcaldía de Bogotá. Aunque Petro ya ocupó ese cargo en 2012 y lo terminó enfrentando fuertes polémicas y disputas, especialmente con la Procuraduría dirigida entonces por Alejandro Ordóñez, las dudas sobre su regreso al Palacio de Liévano seguían siendo tema de conversación, de acuerdo con El Espectador.

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No obstante, según fuentes de la organización política de izquierda consultadas por ese medio, Petro descartó, durante una reunión con parte del comité directivo, volver a presentarse como candidato a la alcaldía capitalina. En el encuentro, llevado a cabo en Bogotá, el exmandatario comunicó que su enfoque estará en la reorganización interna del movimiento antes que en regresar a ese puesto, decisión que fue bien recibida entre quienes buscan participar en las elecciones regionales. Varios nombres aparecen ahora en la lista de precandidatos a la Alcaldía de Bogotá, entre ellos la exsenadora María José Pizarro, la exministra Susana Muhammad, el exconcejal Carlos Carillo, el excongresista Gustavo Bolívar y el exdirector de RTVC Hollman Morris. También se ha mencionado a la exalcaldesa Claudia López, quien recientemente superó diferencias con Petro.

En medio de este panorama, se suman los debates al interior del Pacto Histórico sobre la manera en que seleccionarán sus cartas para las elecciones. Las fuentes explicaron a El Espectador que el mecanismo sugerido es la realización de consultas para definir las candidaturas en las principales ciudades. Una arista adicional es la convocatoria a un congreso propio del Pacto Histórico, cuya autorización fue solicitada al Consejo Nacional Electoral (CNE). Esa instancia funcionaría como una plataforma para discutir y afinar la estrategia de la izquierda de cara a 2027.

De igual modo, se discute el sistema más adecuado para definir la representatividad de los delegados al mencionado congreso. Algunas voces proponen que esta sea proporcional a los votos obtenidos por el Pacto en la última elección presidencial, mientras otras plantean la elaboración de listas que reflejen el respaldo recibido por cada sector. En paralelo, la movilización ciudadana y la consulta a las bases se consolidan como elementos clave en la hoja de ruta política de la izquierda, tal como subrayaron los senadores Alberto Benavides y Gabriel Becerra en declaraciones recogidas por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los principales precandidatos del Pacto Histórico para la Alcaldía de Bogotá?

De acuerdo con la información de El Espectador, los perfiles destacados que se perfilan como precandidatos dentro del Pacto Histórico para la Alcaldía de Bogotá incluyen a la exsenadora María José Pizarro, la exministra Susana Muhammad, el exconcejal Carlos Carillo, el excongresista Gustavo Bolívar y el exdirector de RTVC Hollman Morris, así como la exalcaldesa Claudia López.

¿Cómo se organizarán las consultas internas del Pacto Histórico para definir candidaturas en 2027?

Según El Espectador, el Pacto Histórico diseñará un mecanismo de consultas para que los aspirantes a cargos en las próximas elecciones sean escogidos de manera participativa. Además, se debate cómo seleccionar a los delegados para el próximo congreso del movimiento, barajando opciones como representatividad según votos regionales obtenidos en la pasada elección presidencial o mediante listas respaldadas por la militancia.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.