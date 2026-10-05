María Fernanda Cabal fue contundente al hablar de Claudia López y sus posibilidades de llegar a la Presidencia de Colombia.

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Durante una dinámica en ‘La Luciérnaga’, de Caracol Radio, le preguntaron cuál de sus tradicionales rivales políticos considera que definitivamente no tiene posibilidades de llegar al Palacio de Nariño.

La respuesta de Cabal fue inmediata y estuvo dirigida a la exalcaldesa de Bogotá.

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“A Claudia López. No llega”, afirmó Cabal.

Pero Cabal no se quedó ahí. También cuestionó el carácter de López y su paso por la Alcaldía de Bogotá.

“No llega ni con ese temperamento, ni esa lengua viperina, ni con la pésima gestión de Bogotá”, dijo.

Cabal también descartó un escenario con Petro

La conversación continuó con una pregunta sobre si la percepción de Cabal sobre López había cambiado después de que la exalcaldesa retomara el diálogo con Gustavo Petro.

El conductor le preguntó si, antes de ese acercamiento con el presidente, alguna vez había considerado que López pudiera tener posibilidades de llegar a la Presidencia.

La respuesta de Cabal volvió a ser tajante.

“No, no, no me parece jamás”, respondió.

De esta manera, la exsenadora dejó claro que su opinión sobre las posibilidades presidenciales de López no depende de su reciente acercamiento político con Petro.

Una crítica directa a su paso por Bogotá

La declaración de Cabal también incluyó una crítica a la gestión de López como alcaldesa de Bogotá, cargo que ocupó entre 2020 y 2023.

(Vea también: “Yo nunca hablé eso con Abelardo”: Cabal explicó por qué no llegó a donde muchos la pedían)

La exsenadora, quien recientemente anunció su salida del Centro Democrático y avanza en la construcción de un nuevo proyecto político, también ha hablado en el mismo programa sobre sus diferencias con ese partido y sobre su decisión de mantener independencia frente a otros sectores de la derecha.

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