Por: Portal Bogotá

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La Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca (RMBC) ha fortalecido de manera significativa las actividades productivas, administrativas y comerciales de las familias campesinas de Bogotá y 28 municipios de Cundinamarca a través de la entrega de equipos y maquinaria especializada. Según la información publicada por la Región Metropolitana, 55 organizaciones hortofrutícolas han recibido una dotación que incluye motocargueros, guadañas, carretillas, despulpadoras, picadoras de pasto, congeladores, plantas eléctricas, tanques de agua, básculas, motosierras, canastillas y equipos de cómputo, elementos fundamentales para dinamizar el trabajo en el campo.

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Esta acción se enmarca en el convenio ‘Asociaciones que nutren nuestra región’, un esfuerzo en colaboración con el Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola y la Asociación Hortofrutícola de Colombia (Asohofrucol). El objetivo es claro: fortalecer a unas 1.200 familias campesinas, mejorando su trabajo colectivo e impulsando su competitividad en el mercado agrícola. La entrega de los equipos se realizó en la Gobernación de Cundinamarca como parte de una estrategia para transformar el desarrollo de los municipios vinculados.

Durante el evento de entrega, Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, resaltó el impacto de la RMBC en el progreso sostenible de la región, subrayando la importancia de la confianza que se construye al traducir las palabras en acciones concretas. Luis Lota, director de la RMBC, argumentó que el proceso va mucho más allá de infraestructuras como las vías; se trata de garantizar que los campesinos cuenten con mejores condiciones para comercializar sus productos y así mejorar su calidad de vida.

La dotación fue diseñada específicamente para responder a las necesidades identificadas por cada organización en espacios de trabajo conjuntos. Los motocargueros permitirán transportar productos con mayor eficiencia, mientras que los equipos de cómputo optimizarán la gestión administrativa. La maquinaria para procesar frutas y hortalizas facilitará la producción, transformación y conservación de los alimentos, claves para el desarrollo rural.

De acuerdo con Álvaro Palacio, presidente ejecutivo de Asohofrucol, este convenio también incluye la formación y asistencia técnica para que las asociaciones fortalezcan sus conocimientos socioempresariales, avancen hacia su consolidación legal y sean cada vez más eficientes y rentables. La inversión destinada asciende a 4.200 millones de pesos, orientados a mejorar capacidades técnicas, organizativas y comerciales, así como procesos de gestión en áreas productiva, comercial, financiera, administrativa y organizacional, ajustando los apoyos a cada grupo partícipe y permitiéndoles competir en mejores condiciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué municipios de Cundinamarca y Bogotá se beneficiaron con la entrega de dotaciones productivas?

En esta iniciativa de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca se favorecieron 55 organizaciones, asentadas en Bogotá y 28 municipios de Cundinamarca. La cobertura abarca, entre otros, Fusagasugá, Soacha, Silvania, Anolaima, Cabrera, Quipile, San Bernardo, Sibaté, Apulo, Arbeláez, Carmen de Carupa, Choachí, El Colegio, Caparrapí, Chocontá, Fómeque, Gama, Guachetá, Guaduas, La Mesa, Viotá, Guayabetal, Jerusalén, Pacho, San Antonio de Tequendama, Tena, Tocaima y Venecia, fortaleciendo así el tejido rural en una amplia extensión de la región.

¿En qué consistió la asistencia técnica y formación socioempresarial para las asociaciones campesinas?

Como complemento a la entrega de equipos, las organizaciones campesinas participaron en procesos de formación y asistencia técnica en cinco áreas fundamentales: productiva, comercial, financiera, administrativa y organizacional. Estas capacitaciones estuvieron orientadas a fortalecer la gestión interna de las asociaciones, mejorar su capacidad de administración y comercialización, además de dotarlas de herramientas y conocimientos clave para su crecimiento sostenible y su consolidación como actores competitivos en el sector hortofrutícola regional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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