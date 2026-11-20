Por: El Espectador

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Recibir atención por parte de una ambulancia en Bogotá puede ser un proceso rápido o extremadamente lento, dependiendo de la urgencia del caso y la ubicación exacta donde ocurre la emergencia. Así se desprende de un reciente informe de la Personería de Bogotá, en el cual se analizaron los tiempos de respuesta de las ambulancias, tomando como base 253.842 servicios con llegada efectiva, coordinados por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de la Secretaría de Salud en los años 2024 y 2025.

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El informe destaca que, si bien hubo una leve mejoría en el tiempo de llegada promedio —pasando de 24,6 minutos en 2024 a 22,7 minutos en 2025— persisten notables demoras. En el último año analizado, 31.146 casos tuvieron una espera de 30 minutos o más, y para más de 3.200 personas este tiempo superó la hora. La situación varía de acuerdo con el motivo de la llamada: en accidentes, más de la mitad de los heridos recibieron ambulancia en menos de cinco minutos; pero entre quienes sufrieron paro cardiorrespiratorio, solo el 4,7 % obtuvo respuesta en ese tiempo. De acuerdo con la Personería, el 21,2 % de personas con paro cardiorrespiratorio y el 25,3 % de quienes padecieron accidente cerebrovascular aguardaron más de media hora por la ambulancia. En casos de dolor torácico, este retraso afectó al 26,4 %.

Las situaciones relacionadas con la salud mental son especialmente preocupantes. El informe señala que el 47,4 % de personas con trastornos mentales y el 50,5 % de quienes reportaron amenazas de suicidio esperaron más de 30 minutos. En casos de maltrato, el 62,8 % debió esperar por encima de media hora y el 15,3 % más de una hora.

El documento también revela grandes desigualdades entre localidades. Usme destaca por ser la que presenta mayor demora: casi la mitad de las ambulancias tardaron más de 30 minutos en llegar. Bosa, Suba y Ciudad Bolívar presentan cifras por encima del 30 %, mientras que zonas como Antonio Nariño registran mejor desempeño, con solo el 13 % en esa franja de tiempo.

Otra dificultad radica en la disponibilidad de vehículos. Según la Secretaría de Salud, a octubre de 2026, Bogotá tenía 944 ambulancias habilitadas, aunque varias están ocupadas en traslados programados y no disponibles para emergencias. En la práctica, en 2025 solo un promedio de 105 vehículos atendió algún caso de urgencia al día: 73 públicos y 32 privados.

Por estas razones, la Personería pidió a la Secretaría de Salud un protocolo más riguroso y metas claras para acortar los tiempos de atención. Aunque desde la Administración se anunció en octubre de 2026 la intención de establecer estándares, aún no hay fecha concreta para su implementación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto tiempo tardan las ambulancias en llegar en Bogotá según la Personería?

Según el informe de la Personería, el tiempo promedio de llegada de una ambulancia en Bogotá disminuyó de 24,6 minutos en 2024 a 22,7 minutos en 2025. Sin embargo, una proporción significativa de servicios sigue enfrentando demoras: 31.146 tardaron más de 30 minutos y más de 3.200 superaron una hora de espera en 2025.

¿Cuáles son las localidades de Bogotá con mayor tiempo de espera para ambulancias?

De acuerdo con la Personería, Usme es la localidad donde más se demoran las ambulancias, con el 49,6 % de los servicios superando los 30 minutos de espera en 2025. Le siguen Bosa (37,4 %), Suba (32,8 %) y Ciudad Bolívar (31,7 %), mientras que en Antonio Nariño solo el 13 % de los casos presenta esta demora.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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