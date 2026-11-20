Por: El Espectador

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Bogotá vuelve a enfrentar una dura jornada de movilidad este viernes 20 de noviembre, una fecha marcada por la combinación del tráfico usualmente congestionado y la presencia de importantes obras en desarrollo en los principales corredores viales de la ciudad. De acuerdo con información recopilada por El Espectador, hoy se registran novedades que afectan el desplazamiento de miles de personas y hacen necesario planear con anticipación cualquier recorrido.

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Un factor clave para este día es el pico y placa, una medida que sigue operando para intentar regular el número de vehículos particulares y taxis circulando por la ciudad. Este viernes la restricción aplica para automóviles cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5, así como para taxis con placas finalizadas en 1 y 2. La restricción rige desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., por lo que conductores deben estar atentos para evitar sanciones, según lo detallado por El Espectador.

Las obras programadas para hoy también impactan directamente la movilidad. Desde las 9:00 a. m., habrá cierres en la Autopista Norte en sentido sur-norte, justo en una de las salidas más transitadas de la ciudad. A esto se suman afectaciones en la carrera Séptima, donde desde la calle 193 y a partir de las 7:30 a. m. solo se permite circulación hacia el norte. Esta información, señalada por El Espectador, implica que quienes usen estos corredores deben buscar rutas alternas o prepararse para demoras considerables.

En medio de la congestión y los desvíos, el sistema Transmilenio, principal eje de transporte masivo de la ciudad, reporta operación con normalidad, lo cual representa un alivio parcial para quienes deben hacer recorridos largos. Sin embargo, el contexto general sugiere que este viernes será especialmente complejo para moverse en Bogotá, tanto en vehículo particular como en taxi o bus.

La combinación de obras viales, restricciones por pico y placa y la alta demanda propia de la ciudad exigen mayor atención y anticipación de parte de los ciudadanos. El Espectador recalca la importancia de informarse en tiempo real y considerar opciones como el uso del sistema Transmilenio, rutas alternas y horarios de menor tránsito para evitar largas demoras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cierres viales más importantes hoy en Bogotá?

Hoy se destacan dos cierres significativos en la ciudad: el primero en la Autopista Norte, sentido sur-norte, que inicia desde las 9:00 a. m., y el segundo en la carrera Séptima, desde la calle 193 con circulación permitida solo hacia el norte a partir de las 7:30 a. m. Estos puntos, advertidos por El Espectador, pueden causar demoras y requieren buscar vías alternas.

¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá este viernes 20 de noviembre?

La restricción de pico y placa para hoy aplica a vehículos particulares cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5, además de taxis con placas acabadas en 1 y 2. Este control vehicular inicia a las 6:00 a. m. y finaliza a las 9:00 p. m. La intención de esta medida, reportada por El Espectador, es reducir la congestión en las principales vías durante las horas pico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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