Los conductores que tengan previsto movilizarse por el norte de Bogotá este viernes 20 de noviembre deberán tener en cuenta varias restricciones viales anunciadas por la Secretaría Distrital de Movilidad. Las medidas se adoptarán por actividades institucionales del orden nacional y afectarán la circulación en la Autopista Norte y la carrera Séptima.

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La primera medida será un reversible en la carrera Séptima, que comenzará a las 7:30 de la mañana. Desde la calle 193 se habilitará únicamente el tránsito de vehículos en sentido norte, con el propósito de facilitar la movilidad durante la jornada.

Posteriormente, a partir de las 9:00 a. m., se aplicarán cierres temporales en la Autopista Norte, en sentido sur-norte, cerca de la salida de Bogotá. Esta restricción podría ocasionar congestiones y aumentar los tiempos de desplazamiento de quienes utilizan ese corredor para salir de la ciudad.

Recomendaciones para movilizarse por el norte de Bogotá

Ante las restricciones, la Secretaría de Movilidad recomendó a los ciudadanos organizar sus recorridos con anticipación y contemplar tiempos adicionales para llegar a sus destinos.

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También pidió atender las indicaciones de los agentes de tránsito y del personal dispuesto en las vías para orientar a los conductores durante las modificaciones en la circulación.

La entidad no precisó cuánto tiempo permanecerán los cierres en la Autopista Norte ni a qué hora se normalizará el tránsito. La duración de las restricciones dependerá del desarrollo de las actividades institucionales que motivaron el operativo.

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