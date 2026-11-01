Por: Portal Bogotá

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En el marco de las acciones organizadas bajo la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, las autoridades locales diseñaron estrategias para mejorar la movilidad durante el puente festivo correspondiente al domingo 1 y lunes festivo 2 de noviembre de 2026. Entre las medidas anunciadas, según información publicada en el portal oficial de la alcaldía, destaca la implementación del reversible en la carrera Séptima, una de las vías principales para el ingreso de viajeros por el norte de la capital colombiana.

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El reversible consiste en que, durante las fechas señaladas, la carrera Séptima funcionará exclusivamente en sentido norte-sur desde la calle 245 hasta la calle 183. De acuerdo con los datos proporcionados en la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad, esta medida tendrá vigencia a partir de las 4:30 p. m. y se extenderá hasta las 8:00 o 9:00 p. m., dependiendo de la cantidad de vehículos que se desplacen por dicho corredor en ese horario. El objetivo principal es facilitar el regreso de quienes viajan hacia Bogotá y evitar mayores congestiones en los accesos a la ciudad.

Adicionalmente, la Secretaría Distrital de Movilidad confirmó la aplicación del ‘pico y placa regional’ el lunes festivo 2 de noviembre de 2026, también con el propósito de regular el ingreso vehicular y reducir los tiempos de desplazamiento. Esta política consiste en permitir el ingreso a la ciudad según el último dígito de la placa del vehículo: entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde para automotores con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8), y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. para vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7, 9).

La medida de ‘pico y placa regional’ rige en los nueve principales corredores viales de acceso a Bogotá. La lista la conforman la autopista Norte, autopista Sur, avenida Centenario (calle 13), avenida calle 80, avenida carrera Séptima, avenida Boyacá y la vía al Llano, vía Suba–Cota, vía a La Calera y vía a Choachí, según la información oficial publicada por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Estas estrategias buscan, de acuerdo con las autoridades de movilidad, que el retorno durante el puente festivo sea más fluido y organizado tanto para residentes como para visitantes que planean llegar a la capital colombiana en estas fechas específicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el reversible en la carrera Séptima durante el puente festivo de noviembre de 2026?

El reversible en la carrera Séptima, implementado el domingo 1 y el lunes festivo 2 de noviembre de 2026, consiste en habilitar esta vía únicamente en sentido norte-sur, desde la calle 245 hasta la calle 183, a partir de las 4:30 p. m. y hasta las 8:00 o 9:00 p. m., según el flujo vehicular.

¿Qué significa ‘pico y placa regional’ para ingresar a Bogotá y en qué corredores se aplica?

La medida de ‘pico y placa regional’ es una restricción temporal que regula el ingreso a Bogotá el lunes festivo 2 de noviembre de 2026, permitiendo la llegada de vehículos según el último dígito de la placa y el horario. Esta restricción aplica en los nueve corredores principales de ingreso a la ciudad, incluyendo autopistas y avenidas clave, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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