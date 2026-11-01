Por: Portal Bogotá

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Bogotá afianza su compromiso con la sostenibilidad mediante nuevas iniciativas ambientales que buscan transformar el espacio urbano. De acuerdo con información oficial del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), dentro del programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', se ha ejecutado una jornada de renaturalización en la calle 44, entre carreras 50 y 60, en la localidad de Teusaquillo. En este tramo se plantaron 72 nuevos arbustos de especies como leandra, fucsia, mermelada, polígala, rama negra, sietecueros y abutilón, seleccionadas por su capacidad de florecer y atraer polinizadores, favoreciendo tanto la biodiversidad como la mejora del entorno.

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La actividad contó con la participación activa de cerca de 20 trabajadores del Hospital Universitario Nacional de Colombia. Según explicó Isabel Alfonso, profesional social del JBB, ellos no solo fueron incluidos en la plantación inicial, sino que también asumieron el papel de guardianes del arbolado urbano. El compromiso adquirido consiste en cuidar los nuevos arbustos, regándolos tres veces por semana, lo que facilitará un desarrollo adecuado y sostenible de las plantas.

Previo a la siembra, las trabajadoras sociales Isabel Alfonso y Milena Brito socializaron con los asistentes los detalles y la importancia de la iniciativa. Posteriormente, Lizeth Gómez, ingeniera forestal del grupo de arbolado joven en Teusaquillo y Fontibón, brindó información detallada sobre las especies elegidas y su impacto ambiental. De acuerdo con Gómez, estas plantas proveerán alimento a polinizadores esenciales como abejas, mariposas y aves, gracias a su floración constante.

En el proceso, que se extendió durante dos horas, los participantes aprendieron paso a paso cómo plantar en el espacio público, desde cavar huecos de un metro cúbico y aplicar tierra abonada, hasta añadir hidroretenedores y fertilizante. Además, apadrinaron arbustos escribiendo mensajes protectores en los tutores de madera, promoviendo así una conexión simbólica con el cuidado ambiental. Paula Sánchez, ingeniera ambiental del hospital, resaltó la organización de jornadas de riego y la futura instalación de cerramientos para evitar daños por conductas ciudadanas inapropiadas.

La Alcaldía Mayor de Bogotá y el JBB avanzan así en su objetivo de reverdecer el Distrito Capital y mejorar la calidad del aire, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué especies de arbustos se sembraron en Teusaquillo como parte de la renaturalización liderada por el Jardín Botánico de Bogotá?

Según información del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, en la calle 44 de Teusaquillo se plantaron arbustos de leandra, fucsia, mermelada, polígala, rama negra, sietecueros y abutilón, todas seleccionadas por su floración y capacidad de alimentar polinizadores de la zona.

¿En qué consiste el compromiso de los trabajadores del Hospital Universitario Nacional de Colombia con el cuidado de los nuevos arbustos?

De acuerdo con Isabel Alfonso, profesional social del JBB, los trabajadores del hospital asumieron el compromiso de proteger y regar los nuevos arbustos tres veces a la semana, además de participar en actividades de cuidado y vigilancia para garantizar su desarrollo y evitar daños en el entorno urbano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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