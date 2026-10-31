Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) extiende una invitación a toda la ciudadanía de Bogotá para acercarse este domingo 1 de noviembre de 2026, presentando su documento de identidad, a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la capital. El objetivo principal es que las personas puedan iniciar, continuar o completar sus esquemas de vacunación de manera gratuita y segura, según lo informa la entidad distrital.

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De acuerdo con la SDS, la jornada tiene un propósito preventivo orientado a proteger a la población contra enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, entre otras patologías inmunoprevenibles. Además, estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que se dirige a niñas y niños entre los 9 y 17 años, en consonancia con los lineamientos de salud pública para la ciudad.

Para facilitar el acceso, los puntos de vacunación estarán habilitados a partir de las 8:00 a. m. y se encuentran distribuidos en diferentes espacios de alta circulación en Bogotá, como centros comerciales, parques, plazas y colegios. Estos lugares son seleccionados para brindar mayor cobertura y comodidad a la comunidad. Las ubicaciones se actualizan frecuentemente en las redes sociales oficiales de la SDS, lo que permite a los ciudadanos consultar en tiempo real dónde pueden recibir sus vacunas.

Según la información oficial, Bogotá dispone además de más de 200 puntos de vacunación fijos, principalmente ubicados en centros de salud y en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Estos puntos garantizan el acceso regular al programa de inmunización, incluso fuera de jornadas especiales.

En cuanto a la vacunación para poblaciones priorizadas, la SDS aclara que las dosis contra la fiebre amarilla, dirigidas específicamente a gestantes y personas mayores de 60 años, solo se aplican en puntos autorizados que cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado. Esto busca asegurar una aplicación segura y adecuada para quienes presentan condiciones de mayor riesgo. La ubicación exacta de estos puntos puede ser consultada a través del enlace suministrado en los canales oficiales de la SDS.

De este modo, la ciudad reafirma su compromiso con el bienestar y la prevención en salud, garantizando espacios accesibles y atención especializada para todas las personas, especialmente las poblaciones vulnerables, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud.

¿Cuáles son los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para el 1 de noviembre de 2026?

Los puntos de vacunación habilitados para el 1 de noviembre de 2026 en Bogotá están distribuidos en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros lugares de amplia concurrencia. Estos espacios se mantienen actualizados diariamente en las redes sociales de la Secretaría Distrital de Salud y también puede consultarse la información detallada sobre su ubicación en los enlaces oficiales proporcionados por la entidad.

¿Quiénes pueden acceder a la vacunación contra la fiebre amarilla en Bogotá y en qué puntos?

En Bogotá, la vacunación contra la fiebre amarilla está dirigida a gestantes y a personas mayores de 60 años. La aplicación de esta vacuna se realiza únicamente en puntos de atención autorizados, donde se garantiza valoración médica y acompañamiento profesional. Para conocer cuáles son estos lugares, la ciudadanía debe consultar los listados publicados en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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