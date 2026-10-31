Por: Portal Bogotá

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El pronóstico del clima para Bogotá este domingo 1 de noviembre de 2026 es clave para quienes planean sus actividades en la ciudad. Según información del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), la capital tendrá durante la madrugada un cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, y una temperatura mínima que se calcula en 11 grados Celsius. Hacia la mañana, el cielo se mantendrá entre parcialmente y mayormente nublado, y seguirá predominando el tiempo seco, aunque como siempre en Bogotá, los habitantes deben estar atentos a cambios repentinos en las condiciones atmosféricas.

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El IDIGER recomienda consultar de forma preventiva el estado del clima antes de iniciar cualquier desplazamiento, especialmente en una ciudad donde los eventos climáticos pueden alterar la movilidad y la rutina. Herramientas como el Sistema Alerta Bogotá (SAB), permiten revisar en tiempo real el pronóstico, la probabilidad de lluvias y las temperaturas máxima y mínima de la jornada. También es posible, mediante el portal mapas.bogota.gov.co, identificar rápidamente zonas de lluvia: solo debe seleccionarse el tipo de mapa “Lluvias” e ingresar la dirección de interés para confirmar la situación climática de ese lugar, tanto desde dispositivos móviles como desde el computador.

El contexto de lluvias en la ciudad se relaciona este año, según IDIGER, con el fenómeno de El Niño 2026. Aunque este fenómeno global, caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico tropical, suele disminuir la cantidad promedio de precipitaciones y elevar la temperatura en regiones como el Caribe y la Andina, no elimina la tradicional segunda temporada de lluvias en Bogotá. Por el contrario, durante octubre y parte de noviembre aún es esperable la ocurrencia de lloviznas, chubascos fuertes, vientos intensos o incluso granizadas, sin que ello signifique el final de El Niño. Esto se debe a la variabilidad natural del clima, que aunque reduce las lluvias en general, no impide episodios localizados de precipitaciones intensas.

No olvide que durante temporadas como esta, consultar el radar climático y el pronóstico actualizado permite tomar mejores decisiones y ajustarse a las condiciones del momento, sobre todo ante la posibilidad de restricciones viales, eventos masivos o movilizaciones especiales. Toda la información puede verificarse en canales oficiales y plataformas digitales autorizadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá desde el celular?

Para saber si llueve en una zona específica de Bogotá desde el celular, solo es necesario ingresar a la web mapas.bogota.gov.co, seleccionar el tipo de mapa “Lluvias”, buscar la dirección de interés y visualizar la información que el sistema presenta en el mapa. Es un procedimiento sencillo que facilita la toma de decisiones sobre movilidad y actividades al aire libre.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta el clima en Bogotá?

El fenómeno de El Niño es una alteración climática natural en la que las aguas del océano Pacífico tropical se calientan de manera anómala, cambiando los patrones atmosféricos a nivel global. En Bogotá, de acuerdo con el IDIGER, sus principales efectos son la reducción de lluvias y el aumento de temperaturas, aunque pueden ocurrir episodios de lluvias intensas durante ciertas temporadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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