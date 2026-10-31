Por: El Espectador

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Durante el puente festivo de Halloween, Bogotá ha experimentado una intensa movilización de viajeros hacia diferentes municipios de Cundinamarca y otras regiones del país. De acuerdo con proyecciones del Distrito, se estimó la salida de más de 871.000 vehículos y el ingreso de más de un millón, específicamente 1.001.879, entre el viernes 30 de octubre y el lunes festivo 2 de noviembre. Esta cifra refleja la magnitud del éxodo y retorno en estas fechas, una situación que demanda acciones especiales para gestionar el tráfico y atender posibles contingencias.

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En este contexto de alto flujo vehicular, la Gobernación de Cundinamarca, a través del gobernador Jorge Rey, reportó seis siniestros viales en las carreteras departamentales durante los dos primeros días del puente. El balance preliminar arroja la lamentable cifra de cuatro motociclistas fallecidos y al menos diez personas lesionadas. Los accidentes se presentaron en corredores clave como Soacha–Mesitas del Colegio, Bogotá–Girardot y Zipaquirá–Tocancipá, todos rutas con alto tráfico durante estos días festivos. Según la información oficial, la gravedad de algunas heridas podría aumentar el número de víctimas fatales en las horas siguientes.

Uno de los incidentes más destacados tuvo lugar en el kilómetro 23 de la vía Soacha–Mesitas del Colegio. Allí, un bus intermunicipal colisionó con un automóvil donde viajaban seis ocupantes, quienes resultaron solo con lesiones leves. El reporte preliminar de las autoridades sugiere que el conductor del automóvil particular podría haber estado bajo los efectos del alcohol, lo que representa un factor de riesgo recurrente en este tipo de siniestros. En otro punto, la vía Bogotá–Girardot, se registró un choque entre una camioneta y una motocicleta, con saldo fatal para el conductor de la moto.

Otros hechos incluyen la muerte de dos ocupantes de motocicleta en el sector Solo Sopas, en Silvania; dos motociclistas lesionados en el sector de Quebradahonda y un accidente en la glorieta de Puerta Amarilla, en Ricaurte, donde varias personas esperaban atención médica. Asimismo, en la vía Zipaquirá–Tocancipá hubo otra víctima mortal.

Para responder a la demanda, el Distrito desplegó más de 150 agentes civiles de tránsito, integrantes del Grupo Guía y policías en las vías más transitadas, como la Autopista Norte y Sur, así como la calle 80, la calle 13 y la carrera Séptima. La Secretaría de Movilidad tiene facultad para aplicar reversibles, cambios en los semáforos y ajustar las medidas según el comportamiento del tráfico. Las autoridades reiteraron la importancia de revisar las condiciones mecánicas de los vehículos, observar los límites de velocidad y evitar conducir después de consumir alcohol, todo en aras de reducir el riesgo de accidentes.

¿Cuántos vehículos salieron y entraron a Bogotá durante el puente festivo de Halloween?

De acuerdo con las proyecciones del Distrito, entre el viernes 30 de octubre y el lunes festivo 2 de noviembre estaba prevista la salida de 871.083 vehículos y el ingreso de 1.001.879 vehículos en Bogotá. Estas cifras evidencian el intenso movimiento de viajeros en el puente festivo de Halloween.

¿Cuáles fueron las principales causas de los accidentes en Cundinamarca durante el puente festivo?

Los siniestros viales reportados por la Gobernación de Cundinamarca durante el puente festivo se atribuyen a factores como la conducción bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad y posiblemente la falta de control en las vías más transitadas. En el caso del accidente en la vía Soacha–Mesitas del Colegio, hay indicios de que el conductor implicado estaba bajo influencia de alcohol, lo que resalta la importancia de fortalecer las medidas de prevención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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