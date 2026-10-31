Por: El Espectador

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La Procuraduría General de la Nación emitió un pliego de cargos contra Nelson Lemus Cruz, quien ocupó el cargo de exviceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos en el Ministerio de Igualdad. Esta decisión se tomó tras la denuncia de Sandra Milena Cobos Angulo, quien indicó que fue víctima de acoso laboral y sexual por parte de Lemus durante el segundo semestre de 2024, información dada a conocer por El Espectador. El Ministerio Público valoró pruebas, entre ellas conversaciones y testimonios, y determinó otorgar total credibilidad a los relatos presentados.

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La investigación por parte de la Procuraduría se originó después de que Cobos manifestó a través de una carta y posteriormente con su renuncia irrevocable en febrero de 2025, que las acciones a las que fue sometida afectaron gravemente su dignidad, bienestar y desempeño laboral. De acuerdo con El Espectador, el documento oficial califica la conducta de Lemus como "falta gravísima" en materia de acoso sexual laboral, actuando con pleno conocimiento de los hechos.

El relato de Cobos narra episodios como tocamientos no consentidos en una reunión de trabajo el 22 de julio de 2024, invitaciones a viajes de carácter personal como el intento de salida a Caquetá en agosto de 2024 –para la cual no existieron soportes oficiales ni agenda laboral– y constantes propuestas para realizar actividades extralaborales e insinuaciones verbales hacia ella. La Procuraduría destacó que existió una relación jerárquica y de subordinación entre el exviceministro y la exfuncionaria, reflejando asimetría de poder institucional y una posición de liderazgo reconocida de Lemus como líder del pueblo Nasa.

En su testimonio, Cobos expuso que sufrió represalias después de rechazar las insinuaciones, además de un trato hostil y la obligación de discutir los hechos con su presunto acosador, lo que la llevó finalmente a renunciar cuando pudo asegurar otro empleo. La Procuraduría, basándose en elementos probatorios como comunicaciones, valoraciones psicológicas y relatos de testigos, sustentó la decisión de formular el pliego de cargos contra Lemus. El exviceministro, por su parte, rechazó las acusaciones, alegó falta de quejas previas por parte de Cobos y solicitó que se investigue el caso.

El despacho también desestimó argumentos médicos presentados por la defensa de Lemus sobre posibles limitaciones de conducta, señalando, mediante dictamen de Medicina Legal, que el acoso sexual implica dinámicas de poder y dominación que no se ven necesariamente limitadas por condiciones médicas. La Procuraduría, por tanto, concluyó que Lemus actuó con plena consciencia de la ilegalidad de sus actos.

¿Qué hechos llevaron a la Procuraduría a abrir investigación contra Nelson Lemus Cruz?

La Procuraduría abrió investigación con base en las denuncias de Sandra Milena Cobos Angulo, quien detalló episodios de acoso sexual y laboral que incluyeron tocamientos no consentidos, invitaciones a viajes personales, presión para delegar responsabilidades familiares y propuestas extralaborales. Estas acusaciones, sustentadas con pruebas testimoniales y documentos, motivaron el pliego de cargos, según información de El Espectador.

¿Qué significa acoso sexual en el ámbito laboral según la Ley 2365 de 2024?

De acuerdo con la Procuraduría, con base en el artículo 18 de la Ley 2365 de 2024, el acoso sexual en el ámbito laboral comprende acciones u omisiones de superioridad jerárquica, poder o influencia, como invitaciones, presiones, tocamientos o insinuaciones no consentidas que afectan la dignidad y el bienestar de la persona en el trabajo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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