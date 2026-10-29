Por: El Espectador

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El reciente fallo emitido por el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá representa un momento crucial en el ámbito judicial y político de Tocancipá. Este miércoles, Walfrando Adolfo Forero, alcalde de Tocancipá y reelegido para el periodo 2024-2027, junto con tres exfuncionarios de su administración, fue absuelto de los cargos de prevaricato por acción y fraude procesal. La acusación, presentada en 2021 por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, surgió a raíz de presuntas irregularidades vinculadas a un proyecto de construcción de viviendas de interés social en territorios de reserva ambiental y agrícola.

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Según lo informado por la Fiscalía, el caso se centró en una supuesta falsificación de certificaciones y conceptos técnicos, presentados para persuadir al Concejo Municipal de aprobar la anexión de tres predios rurales al centro urbano. Dichos terrenos, localizados en la vereda La Fuente, estaban catalogados como zonas en riesgo de inundación, condición que impedía el cambio de uso del suelo. Además, el ente acusador señaló que la empresa de servicios públicos de Tocancipá, supuestamente, avaló la extensión de redes públicas en áreas protegidas hasta seis meses después de la aprobación del acuerdo municipal 020 de 2018, que ajustó el plan de ordenamiento territorial (POT) del municipio.

Sin embargo, tras cinco años de un extenso proceso judicial, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Zipaquirá determinó que las actuaciones de los procesados no contrariaron el marco legal. El fallo estableció que no se evidenció una decisión intencionalmente contraria a la ley por parte de los funcionarios, ni se encontró prueba de dolo. En cuanto al cargo de fraude procesal, la defensa liderada por Sebastián Briceño y Diego Lesmes destacó que tampoco se demostró la utilización de medios fraudulentos para inducir en error al Concejo Municipal.

Tras la publicación del fallo, Walfrando Adolfo Forero expresó su agradecimiento a la justicia y a quienes confiaron en su inocencia, señalando que siempre actuó con honestidad frente a la comunidad de Tocancipá. Además, Forero había sido previamente absuelto por el Consejo de Estado en un proceso disciplinario en diciembre de 2025, después de que el tribunal revocara una sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación, la cual lo había destituido e inhabilitado por 11 años. Según El Espectador, el proceso disciplinario también generó amplio debate en el municipio, demostrando la sensibilidad y relevancia de estos casos para la opinión pública local.

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¿Por qué fueron absueltos el alcalde de Tocancipá y sus exfuncionarios en el caso de fraude procesal?

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Zipaquirá absolvió a Walfrando Forero y sus exfuncionarios tras determinar, con base en el análisis de las pruebas, que no se utilizó un medio fraudulento idóneo para inducir en error al Concejo Municipal. Así mismo, las acciones observadas por el juzgado no constituyeron una infracción dolosa ni una decisión deliberadamente contraria a la ley, de acuerdo con lo expuesto en el fallo y lo informado por la defensa y la Fiscalía.

¿Qué es el delito de fraude procesal y cómo se evaluó en el caso del alcalde de Tocancipá?

El fraude procesal es un delito en el que se emplean medios fraudulentos para engañar a autoridades judiciales o administrativas y conseguir decisiones favorables mediante el error. En el caso del alcalde de Tocancipá, los jueces consideraron que no existió ningún acto idóneo que hubiera inducido en error al cabildo municipal, razón por la cual los procesados fueron absueltos de este cargo.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

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El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.