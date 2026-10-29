Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha puesto su lupa sobre las recientes alocuciones, identificando irregularidades en la manera en que han sido ejecutadas estas intervenciones gubernamentales. De acuerdo con los reportes oficiales de la CRC, en cinco de las siete alocuciones revisadas se detectó una desviación respecto al tema originalmente anunciado por el Gobierno. Este hallazgo plantea cuestionamientos en torno a la transparencia y adecuación de los mensajes emitidos en estos espacios, los cuales se encuentran sujetos a estrictos lineamientos.

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Uno de los casos más destacados corresponde a la alocución realizada el pasado 25 de octubre. Según lo informado por la CRC, en esa oportunidad la intervención superó por nueve minutos y 37 segundos el tiempo previamente solicitado, algo que no había sido autorizado. Además, la entidad expresó dudas sobre si dicha transmisión fue en directo o si podría haberse pregrabado, lo que sería una alteración relevante de los procedimientos establecidos. En esa alocución, el presidente trató diversos temas, como la situación fiscal del país y el presupuesto de 2027, así como estrategias de austeridad y reducción del gasto público. También abordó el abastecimiento energético ante la amenaza del fenómeno de El Niño, la reconstrucción tras el reciente terremoto y detalles sobre el programa Colombia Mayor, superando así el foco temático que debía restringirse a asuntos puntuales.

La CRC ha emitido advertencias expresas recordando que los contenidos de estas transmisiones deben guardar coherencia con el motivo inicialmente presentado, evitando convertirse en informes generales o balances de gestión estatal. Estas observaciones han sido especialmente relevantes en las intervenciones de septiembre, específicamente las del 13 y el 27, cuando la entidad subrayó la obligación de respetar el propósito anunciado para cada intervención televisiva.

Cabe destacar que la primera alocución relevante en este periodo, coordinada por De la Espriella el 17 de agosto, estuvo enfocada en la respuesta gubernamental a la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto, centrando así la información en el desastre natural ocurrido en el occidente del país.

El control sobre las alocuciones presidenciales contempla una vigilancia detallada antes, durante y tras la emisión de cada mensaje, en línea con los parámetros fijados por el Consejo de Estado ante las controversias surgidas durante el actual mandato presidencial. Según la CRC, los factores claves evaluados son el carácter de la intervención, la relevancia del interés público, la frecuencia de los mensajes, el tema anunciado y el cumplimiento del tiempo concedido. Además, la CRC está obligada a publicar un informe en los dos días posteriores a cada alocución, informando sobre la adecuación y desarrollo de estos espacios. Hasta el momento reportado, la entidad no había rechazado solicitudes de alocución enviadas por la administración de De la Espriella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las observaciones más importantes de la CRC sobre las alocuciones?

De acuerdo con la información presentada, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha identificado que en la mayoría de las alocuciones revisadas hubo desviaciones respecto al tema anunciado y a la duración autorizada. Estas observaciones enfatizan la importancia de ajustarse al motivo comunicado y respetar los tiempos, evitando que estos espacios se transformen en balances generales de la gestión gubernamental.

¿Cómo se regulan y controlan las alocuciones presidenciales en Colombia?

El control se realiza mediante revisiones antes, durante y después de cada alocución, siguiendo los lineamientos del Consejo de Estado. La CRC evalúa puntos como la pertinencia del interés público, la coherencia temática y el cumplimiento del tiempo permitido, y debe publicar un informe sobre cada intervención en los dos días siguientes a su transmisión.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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